El PP insta a Sánchez a salir del "bloqueo" y a implicarse en el pacto de rentas con una rebaja fiscal

El vicesecretario general de Economía del PP y consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo, ha reclamado este jueves que el Gobierno se implique con "el mismo esfuerzo" que trabajadores y empresas en el pacto de rentas para sacar al país de la crisis. Bravo ha defendido que la Administración tiene un margen milmillonario para hacerlo, dado que preveía incrementar este año la recaudación en 9.000 millones respecto a 2021 y solo en el primer trimestre, fruto de la inflación, ha ingresado 9.200 más. "Ese pacto de rentas es de país. Los españoles no solo están para cobrarles más impuestos y el esfuerzo debe ser de todos, pero parece que el Gobierno se olvida", ha lamentado antes de exigir al PSOE que salga del "bloqueo".

El dirigente popular ha reivindicado la implicación estatal antes de explicar a los empresarios aragoneses, en un acto organizado por CEOE en su sede de Zaragoza, el plan de choque de su partido, basado en una rebaja fiscal de hasta 10.000 millones que afecte a los tributos energéticos y en el IRPF, la simplificación de trabas administrativas y la mejora de la gestión de los fondos europeos.

Juan Bravo ha defendido que la rebaja tributaria afectaría a las rentas medias y bajas, que implicaría una ayuda de entre 200 y 300 euros a los que ganan menos de 14.000 euros y la deflactación de la tarifa del IRPF para los que declaran hasta 40.000 euros. «Con eso cogemos a todos los pensionistas españoles, pero el presidente del Gobierno dice que no tiene tiempo para leérselo», ha dicho en referencia al programa económico presentado por el líder popular, Alberto Núñez Feijóo.

Más información La DGA eleva a 260 millones el impacto de la rebaja fiscal propuesta por el PP

El también consejero andaluz de Hacienda ha instado al PSOE "salir del no es no y del bloqueo", porque, ha defendido con ironía, alguna medida en los 41 folios del plan popular será "buena". "Feijóo no ha querido recoger ninguna que no pudiera acometer si mañana fuera el presidente del Gobierno", ha recalcado, sin dejar de mencionar que otros países están aplicado este mismo tipo de medidas. "No estará muy desencaminado cuando Felipe González ha salido para decir que está de acuerdo con la rebaja fiscal selectiva y temporal", ha apostillado.

Al mismo tiempo, el vicesecretario general de Economía del PP ha resaltado que también ha venido a escuchar a los empresarios aragoneses qué es lo que necesitan y hacia dónde tiene que ir la política económica para facilitar a los que generan actividad "el marco adecuado". "La situación no va bien porque somos el único país que no ha recuperado el crecimiento previo a la pandemia y ahora vamos a tener el problema de los tipos de interés y de la prima de riesgo", ha advertido.

Por ello, ha hecho un llamamiento para preparar al país con "las reformas necesarias" y pedir ayudar a "los que realmente lo saben hacer", en alusión a los empresarios, para construir entre todos "el cambio". «Para eso Europa nos ha puesto más de 140.000 millones, que deben servir para la transformación y no se convierta en un gran plan E, que sería una enorme oportunidad pérdida", ha aseverado.

Bravo ha estado acompañado por el presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón, quien ha destacado que su compañero es uno de los artífices del "milagro andaluz", porque ha logrado cumplir todos los parámetros de estabilidad. "Y lo ha hecho bajando los impuestos, invirtiendo más que nunca y bajando el gasto burocrático", ha remarcado, apuntando que esta misma fórmula es la que quiere su partido para Aragón.

Por su parte, el presidente de CEOE-Aragón, Miguel Marzo, ha señalado que este encuentro es el primero de una serie que van a tener con el objetivo de impulsar la competitividad de las empresas. "Esperamos que sus propuestas sean fructuosas para el futuro de Aragón y de España", ha manifestado.

Marzo ha compartido con el dirigente popular la necesidad de "reducir y priorizar" el gasto público y la "necesaria" bajada de impuestos tanto para las empresas y ciudadanos.