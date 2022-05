Los ‘Sindulfos’ suman cien programas de ‘Boom’ y buscan el récord: "Tenemos un permiso sin sueldo para grabar"

El equipo que se hace llamar Sindulfos y está integrado por cuatro trabajadores del servicio de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza. Este viernes superaron el centenar de programas en el popular concurso ‘Boom’, que se emite todas las tardes sobre las 19.00 en Antena 3 desde hace ocho años y presenta Juanra Bonet, y lo consiguieron contra un grupo de mujeres de la capital aragonesa.

Los miembros del grupo, los funcionarios Jesús Cuartero, Raúl Alcubierre, Miguel Anchel Barcos y Vicente Simón, y el guía de viajes Valentín Dieste (sustituyó hace ocho días a Cuartero, positivo en covid) van camino de llegar alcanzar el cuarto puesto en el ranquin de este espacio si superan los 116 programas (quedarían por detrás de Libérrimos, con 145; Dispersos, con 324, y Lobos, con 505 programas). Tienen entre 45 y 55 años, son padres y cuentan con fieles seguidores en Aragón, que les han hecho alcanzar hasta el 30% de audiencia en la Comunidad.

Los participantes se disfrazaron en el programa especial de este viernes por haber alcanzado los cien. Hasta este viernes solo habían realizado otra fiesta, cuando pasaron el programa 67, "entonces superamos a los Rockcampers".

Los miembros de los Sindulfos disfrazados con temas de la historia celebraron el centenario de sus programas. Antena 3

HERALDO quedó con los concursantes en el Museo del Foro Romano para hacer un reportaje y un matrimonio de zaragozanos que los reconoció les asaltó para interesarse por su futuro en 'Boom', cómo son las grabaciones y conocer los entresijos de lo que ocurre en la televisión. Su primer programa se grabó en noviembre de 2021 y nunca pensaron en llegar tan lejos.

Vicente Simón tiene claro cómo fue el primer día de grabación: "El objetivo era vivir la experiencia y volver a Zaragoza. Pero la sorpresa fue que el primero fue fantástico. Se emitió el 14 de diciembre aunque se grabó en noviembre. Nos ha sorprendido todo y seguimos allí".

Pueden superar al equipo que ostenta la cuarta posición, que llegaron los 116, en los ocho años que se emite todos los días de la semana en Antena 3 a las 19.00.

Resulta que Miguel Anchel Barcos nunca había ido en AVE y así lo estrenó. Ahora van dos días por semana a Barcelona donde graban. Raúl Alcubierre, que tiene dos hijas, pensó que si ganaban un programa podía pagar el coste del ortodoncista para ellas. Este viernes superaron los 463.000 euros de bolsa acumulada y el bote pendiente de alcanzar suma los 3,7 millones.

"Nos une a todos el buen rollo para disfrutar, pasarlo bien y divertirnos. Cada semana nos lo pasamos mejor y minimizamos que nos puedan echar porque ya hemos llegado a cien programas", reconoce Barcos. "No tenemos una estrategia y todos participamos en todo".

Los cinco concursantes del equipo zaragozano que concursa en el programa Boom. Francisco Jiménez

Sindulfos dan todo tipo de explicaciones a quienes les preguntan por la calle y además inciden en que les hace ilusión haber superado el 30% del 'share' en Aragón y el hecho de ser muy seguidos entre los enfermos de los hospitales.

Para Jesús Cuartero los rivales contra los que compiten son muy buenos aunque creen que pueden derrotarlos. "La base es tener una cultura amplia porque ya tenemos unos años y algo de retentiva debemos tener" sostiene. Y bromea porque no se preocuparon de prepararse hasta que pasaron los primeros veinte programas, pero en serio no acaban de tomárselo. Cuentan que hacen "listados de preguntas como de los premios Óscar o los Nóbel, con un catálogo de toda la vida, algo que no habíamos hecho nunca" o buscan "curiosidades".

Asimismo, los Sildulfos aclaran que al invertir dos días por semana en las grabaciones, esas jornadas se las detraen de sus salarios municipales. Barcos precisa que tienen "una licencia sin retribución o sueldo en el Ayuntamiento para las grabaciones" y es "un permiso" que también existe para los trabajadores de las empresas privadas.

Cuartero, el líder del grupo, reconoce que se llevan "muy bien" con el presentador Juanra Bonet y con todo el equipo, porque "son acogedores". Y aclara que "la televisión engorda. Y da dos motivos; allí se come muy bien (alguno se come hasta tres platos), y las cámaras nos hacen unos cuerpos generosos".

Para el sustituto, Valentín Dieste, sus colegas no utilizan estrategias contrarias a los rivales y su filosofía es que todos intervienen en las primeras bombas, y luego todos pasan por las diferentes partes del programa. "Me sorprendió", admite.

Raúl Alcubierre reconoce que se reparten "las bombas" siempre igual porque graban cuatro programas cada día, dos por la mañana y dos por la tarde. "Es agotador", dice, pero recuerda que la intención inicial era "estar un día en la grabación" y "volver a comer en Lérida" para regresar a casa habiendo perdido el concurso. "Solemos verlo los martes cuando viajamos a Barcelona en el tren con el móvil. Lo grabamos miércoles y jueves. Volvemos los viernes a primera hora con las maletas y llegamos al trabajo", relata.

El equipo aragonés admite que no van a llegar hasta la marca de los Lobos, que estuvieron dos años y pico en antena, con 505 programas y lograron el récord Guiness mundial de televisión y de premio. "Son referencia para todo el mundo y muy característicos. Nosotros estamos a años luz de ellos y no nos vemos tan lejos", apunta Jesús Cuartero.

Además, agrega que en la calle les para cada vez más la gente, "sobre todo si vamos juntos", explica. En el programa del jueves, Miguel Anchel Barcos explicó lo que es el pueblo de Jánovas, donde no se llegó a hacer el embalse y es una zona recuperada para sus vecinos.

"La realidad de la televisión es muy distinta de lo que piensas antes de meterte en ello", concluyen los Sindulfos de Aragón, pero asumen que la experiencia en su trabajo de funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza les ha ayudado en su preparación y destreza.

