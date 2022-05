Manuel Giménez Larraz: "La Fundación define a Aragón como una tierra de consenso"

¿Qué supone para la Fundación Manuel Giménez Abad cumplir veinte años en una tierra de consenso entre los partidos?

Define a esta tierra como algo muy distinto de otras comunidades que tienen un ambiente político más polarizado. Es una Fundación de estudios políticos, muy dados al debate y la discrepancia. Ha sido apoyada por todos los partidos de las Cortes de Aragón y eso es una especificidad de la que los aragoneses podemos sentirnos orgullosos. Ha contribuido a ese consenso la imagen tolerante, plural y abierta de mi padre, que no generaba anticuerpos en ningún partido. Dice mucho de cómo se entienden la política, el debate y el diálogo en Aragón. Con el terrorismo están en juego asuntos fundamentales, como la defensa de los valores constitucionales.

En unas jornadas de la Fundación, un exministro de la UCD pidió que se investigue el incendio del Corona como un atentado. ¿Los políticos ven la realidad de otra manera al bajar del pedestal?

La política activa tiene muchas ataduras y dependencias, que se dejan cuando se abandona y descubres una libertad para opinar de distintas cosas y defender tus principios, a los que renuncias a veces al estar en una organización (política, empresarial...) para acomodarte.

Hay más de 300 casos de ETA sin resolver y el asesinato de su padre se juzgará 21 años después. ¿Cree que esta dilación es un problema del Gobierno?

Desde la perspectiva de mi padre, la Fundación custodia su memoria en los últimos veinte años. Ayuda a que el terrorismo, que ha salido de las portadas de los periódicos, no desaparezca de la investigación policial. Tengo confianza en que las Fuerzas de Seguridad y el sistema judicial trabajen sin desmayo para intentar resolverlos. A veces es más difícil por el tiempo que ha pasado.

Hoy, la presión terrorista que preocupa en España es la que procede del yihadismo.

Es normal que en la lista de preocupaciones de los españoles haya desaparecido el terrorismo etarra y aparezcan otras amenazas. Afortunadamente, ya hay muchos años sin atentados de ETA y la banda se disolvió. Es una historia del pasado que tiene mucho presente para los que recordamos las sirenas de las ambulancias. Hay muchos jóvenes que no saben lo que era ETA.

¿Cómo debe contarse a los jóvenes lo que sufrió su país con el terrorismo?

Es difícil, pero debe haber una labor pedagógica. ETA forma parte de nuestra historia y no puede entenderse cómo hemos llegado a ser como país sin conocer lo que pasó tantos años con el terrorismo. Hay que trasmitírselo a las nuevas generaciones para que sepan lo que sucedió, por qué y cómo conseguimos derrotarlo. En esa batalla tuvieron mucha importancia los valores democráticos, las libertades de los ciudadanos y el Estado de derecho.

Aragón respondió a la muerte de su padre en la calle...

La Fundación recoge ese espíritu de Aragón de no satanizar el diálogo con la gente que no piensa como tú, y esto es una relación de convivencia. Esto forma parte de nuestra identidad, construida en una historia en las paredes de San Juan de la Peña o Loarre, los Pirineos o el Ebro, donde se entienda la vida en común. Tenemos un espacio de reflexión plural, racional e intelectual, en un momento en el que las políticas están vacías de contenido. Mi padre decía que las políticas no son nada sin el espíritu que las llena, y a eso ayudó la Fundación.

Abrieron la vía con Uruguay y vino aquí hasta José Mujica.

La Fundación estrecha los lazos con Uruguay y tiene un valor incalculable. Hay una vinculación con el Parlamento uruguayo para colaborar en estudios políticos y en la educación de los jóvenes. El expresidente José Mujica vino aquí con su ética pública y ejemplaridad, más allá de las ideas políticas. Eso es muy valorado.