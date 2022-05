"Mi enfermedad visual no me ha impedido ni trabajar ni estudiar"

Con 17 años, y de un día para otro, la vida de Andreea Corina Mainar dio un giro de 180 grados. Lo que el primer día parecía ser una molestia en el ojo, terminó siendo una enfermedad degenerativa de la vista, uveítis autoinmune. Ahora tiene 34 años y hace 15 le reconocieron una discapacidad sensorial de un 38%.

"Mi discapacidad no me ha impedido ni trabajar ni estudiar. Es verdad que cuando he tenido brotes he necesitado la ayuda de amigos o familiares. A veces me tenían que leer el temario y así podía sacar mis estudios", señala Mainar, que tiene una niña de dos años. Estudió Trabajo Social y durante su vida laboral ha estado vinculada al sector y también ha trabajado como secretaria. Hace unos meses empezó en Grupo Osga y ya tiene contrato indefinido. "He conseguido trabajo gracias a Inserta Empleo. Estoy a media jornada, por lo que puedo conciliar mi vida personal con mi vida profesional", explica.

Las personas con "diversidad funcional", asegura, tienen más "dificultades" para acceder al mercado laboral. "La sociedad no está lo suficientemente mentalizada para acoger e integrar a las personas con discapacidad. Hoy en día afortunadamente hay personas y entidades que trabajan en ello, pero queda mucho por hacer aún", incide.

En su trabajo tiene limitaciones, pero no son un obstáculo para ser una profesional más de la empresa. "No he encontrado muchas barreras porque a día de hoy nos podemos adaptar con más facilidad a los entornos. Por ejemplo, me adapto el ordenador a mis necesidades visuales", explica. Para conducir sí que tiene que tomar ciertas precauciones. "Tengo que renovar el carné cada tres años en vez de cada diez, como todo el mundo. Por la noche no puedo conducir. Tampoco debo si hace mal tiempo", sostiene.

A pesar de que considera que queda mucho trabajo de "concienciación", Mainar asegura que "solo en una ocasión" se ha sentido "discriminada" por tener una discapacidad. "Sucedió en un lugar muy irónico, porque fue en un aula y por parte de un docente", recuerda.