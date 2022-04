Las presidenciales para los aragoneses en Francia: "La clase media está desapareciendo"

Al otro lado de los Pirineos, los aragoneses que viven en Francia también siguen con interés las elecciones presidenciales que celebran este domingo la segunda vuelta, con los candidatos finales, el actual ocupante del palacio del Elíseo, Emmanuel Macron, del partido de centroderecha En Marcha y Marine Le Pen, la líder de la formación de ultraderecha, Agrupación (antes Frente) Nacional. Solo quienes tienen doble nacionalidad pueden votar.

"Sentimos una gran desconfianza por el partido que lidera Marine Le Pen, con un discurso en el que, a través de la ‘prioridad nacional’, favorece los derechos de los nacionales sobre los de los extranjeros en diversos ámbitos como, por ejemplo, el acceso a las ayudas sociales", cuenta Paula Lázaro, zaragozana que reside en Normandía, en Pont Audemer. Llegó a Francia por primera vez en 2005 para cursar un año de Erasmus en Grenoble. Volvió en 2008 para completar un master y se quedó. Formó una familia y vive con su marido y sus dos hijas. Ambos son profesores funcionarios.

Paula Lázaro, aragonesa en Francia, con su marido Cédric y sus hijas Alba y Olivia, en Normandía. P. L.

"Aquí en Normandía, como en tantas otras regiones de Francia, vivimos y trabajamos una gran comunidad de españoles", cuenta, muchos de ellos profesionales del sector sanitario que en la crisis de 2008 emigraron en busca de trabajo. "Según las encuestas, la diferencia de votos entre Macron y Le Pen será menor que en las precedentes elecciones", cuenta, aunque el presidente sigue por delante.

Cree que al haber un nuevo candidato de extrema derecha, Eric Zemmour, Le Pen parece "menos radical". En el pequeño pueblo en el que vive confiesa que oye a muchas personas mayores a favor de la candidata de la ahora Agrupación Nacional porque creen que se preocupa más por "lo rural" y "por aumentar el poder adquisitivo de un sector de la población que llega a fin de mes con no pocas dificultades". En su caso, piensa que los jóvenes votarán Macron, por impedir el avance de la extrema derecha.

Sabina con su pareja, Aurélien Harireche y sus hijos, Noa y Leo. S. M.

La aragonesa Sabina Mugüerza no tiene miedo de que gane Le Pen. Ha vivido esta campaña electoral "en general con decepción", asegura. Vive en la localidad de Pau desde hace casi 10 años, donde también ha creado una familia. "Después de dos años de restricciones y de todos los escándalos de corrupción a nivel político y sanitario, seguimos con las mismas opciones que hace cinco años, Macron o Le Pen", lamenta esta profesora de 40 años. Muestra su descontento y afirma que "los ciudadanos, no todos, han comprendido que la política es un teatro. Aunque por desgracia siguen delegando su responsabilidad a supuestos líderes de izquierdas o derechas". Cree que Macron "solo nos precipitará a más restricciones" como el pasaporte sanitario covid que recuerda "simplemente está suspendido".

Paula es consciente de que la pandemia ha pasado factura al actual presidente, que llegó como alternativa a los partidos tradicionales con su partido En Marcha y que ha tenido que hacer frente durante su mandato además de la pandemia a las protestas del movimiento de los llamados 'chalecos amarillos', por los reflectantes que usaban, que se manifestaron en 2018 y 2019 por las primeras subidas de precios de los carburantes. Llegaron a desestabilizar al Gobierno. "Es precisamente una gran parte de la población que salió a la calle en aquel momento los que gritan 'tout sauf Macron' (‘todo, excepto Macron’) y están dispuestos a dar su voto a la candidata de extrema derecha", afirma.

En Toulouse, Juan Cortés, ingeniero de Longares de 47 años, cree que la principal preocupación de los franceses es la pérdida de poder adquisitivo. Interpreta el resultado tan polarizado en que "la clase media está desapareciendo, solo hay clases de clase baja". Estas van "hacia partidos que tienen un mensaje claro, un discurso que puede entender todo el mundo", como los de extrema derecha, frente al de los partidos tradicionales que se considera "elitista". A ello cree que contribuye que Le Pen "ha suavizado mucho su discurso respecto a la xenofobia" y otros temas.

Él está casado con una francesa y tiene doble nacionalidad, por lo que puede votar. Sorprendió en la primera vuelta que los partidos "históricamente fuertes", como el socialista o el conservador La República, se desplomaran, dice. "La campaña ha sido muy rara por el contexto de estos dos últimos años con el covid, la guerra de Ucrania. Ha sido muy extraña", reconoce.

En materia económica, Sabina resume la situación en "decadencia" porque el ciudadano medio ha perdido poder adquisitivo. "Por no hablar de los miles de negocios turísticos ,de restauración y comercio que han cerrado sus puertas". La guerra en Ucrania ha supuesto "sufrimiento para el pueblo, beneficios económicos para pocos e inflación para todos". Teme que la tecnología suponga "pérdida de derechos y libertades".

Tras los dos años de pandemia, Sabina cree que se han dejado de cumplir los principios de la república francesa de "libertad, igualdad y fraternidad" porque "ya no somos libres, tampoco iguales y muchos menos fraternales y vivimos a merced de lo que decidan otros para nosotros". Llama a cada persona a "despertar".

Paula coincide en la "desafección política" actual entre los ciudadanos y el "descontento", que se reflejó en la elevada tasa de abstención en la primera ronda electoral, del 26%. La decepción entre una gran parte de la población es real y está el 'antimacronismo', asegura. Pese a todo, recuerda que la mayoría de los partidos han llamado a sus electores a votar contra la extrema derecha, a la que consideran un riesgo para la democracia.

Vanesa, aragonesa en Francia. Heraldo.es

Vanesa Almau, una taustana que lleva desde 2011 en Francia, donde también ha formado una familia, asegura que con las elecciones el ambiente ha estado "caldeado". Vive en Arau, al otro de Bielsa y en su entorno "confían mucho en que no va a salir Le Pen". No ve un candidato claro al que votaría, y eso que hubo 12 partidos en la primera vuelta. "No sé a quién hubiera votado si pudiera", confiesa. No ve la televisión. Coincide con quienes creen que el mérito de Macron si gana será ser la opción "menos mala".

En Olorón, población francesa de los Pirineos Atlánticos, nació hace 70 años y vive Gerard López, delegado en España de Creloc, la organización que busca recuperar la conexión entre ambos países a través del ferrocarril hasta Canfranc. Es francés, pero "nieto de tres abuelos aragoneses, de Urdués, Jasa y Alquézar y uno gallego", matiza. "Mi abuelo, el de Alquézar, trabajaba en Les Forges D'Abel, y mi madre nació allí. Mi padre nació en Oloron, así que mis padres eran ya franceses", cuenta. Respecto a las elecciones presidenciales cree que si gana Macron "debería ser bueno para Europa y para el Canfranc".

Gerard López, delegado en España de Creloc. G. L.

Sin embargo, las urnas dirán este domingo quién de los dos candidatos ha conseguido "recoger los votos que ha tenido Jean-Luc Mélenchon", el tercero en la primera vuelta del partido de extrema izquierda la Francia Insumisa. De una consulta interna con sus partidarios para saber qué querían hacer resultó que solo un 33% votarían al actual presidente para frenar a la ultra derecha. "Habrá un nuevo gobierno después de las elecciones de este domingo", explica. El primer ministro, Jean Castex, ha anunciado que dimitirá inmediatamente después de las elecciones si Macron gana, cuenta. Sin embargo, si hay relevo en el Elíseo, "permanecerá hasta las elecciones legislativas del 12 y 19 de junio" para renovar el parlamento, la Asamblea Nacional. Esa será la siguiente cita con las urnas donde el partido vencedor puede coincidir o no con el resultado de este domingo.