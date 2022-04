Elecciones en Francia: UE, pensiones, Putin... ¿en qué chocan Macron y Le Pen? 

7

Reforma institucional

Macron: Favorable a convocar referendos, pero no a dar al pueblo la posibilidad de pedir la destitución de cargos públicos a través de la recogida de firmas. Apuesta por reformar la Constitución para incrementar la proporcionalidad en la Asamblea Nacional y para que el mandato del presidente vuelva a ser de siete años.

Le Pen: Asegura que gobernará a golpe de referéndum si no tiene mayoría parlamentaria. Propone una Asamblea más representativa, elegida por el sistema proporcional, y que el mandato presidencial sea de siete años no renovables.