El PP ve un cambio político en el sondeo de A+M y el PSOE cree que no se nota el efecto Azcón

A un año de las elecciones, no dejó indiferente a ninguna formación política de Aragón la encuesta de A+M para HERALDO que revela que el PP garantía las elecciones (con 24 escaños), uno más que el PSOE, aunque los dos necesitarían apoyos para gobernar. Por la derecha, PP, Vox (5), Cs (3) y PAR (2) alcanzarían los 34 escaños que dan la mayoría. Por la izquierda, Javier Lambán, el único que ya ha anunciado que optará a la reelección, necesitaría sumar a PAR (2), Podemos (3) y CHA (3) y al menos a Cs (3) o a Teruel Existe, que se estrenaría con tres diputados.

Tanto el PP como el PSOE estiman que la encuesta beneficia a sus intereses electorales. Mar Vaquero, portavoz del PP en las Cortes, insta a fijarse más que en la foto fija que en las tendencias, y piensa que la encuesta "revela que en Aragón existe la misma tendencia de cambio político que en España". Se debe, en su opinión, a que los ciudadanos saben "que las políticas del PSOE y de sus socios no pueden dar respuesta a sus muchos problemas y ven al PP como única alternativa para ejecutar con determinación medidas efectivas que aporten auténticas soluciones a sus necesidades".

Disiente por completo de esta interpretación Dario Villagrasa, secretario de Organización del PSOE-Aragón. Insta, de inicio, a la prudencia, pues encuestas de su partido apuntarían a que el PSOE sería la primera fuerza. Respecto a la de A+M para HERALDO, señala que "queda claro que el PP se mantiene prácticamente inmóvil respecto al año pasado a pesar de haber cambiado de líder". "Eso evidencia que el efecto Azcón ni se ha producido ni existe", advierte. Celebra que el PSOE "aguanta" tras siete años de liderazgo y una legislatura "muy difícil" por la covid y la guerra de Ucrania. Al quedar un año aún, Villagrasa manifiesta que "seguirá trabajando no solo por mantener las cifras sino para ampliarlas". «Tenemos un proyecto común donde todos tienen cabida. Es algo que otras formaciones no pueden decir», señala. Y destaca que Javier Lambán, con un 5,38, es mejor valorado.

Continúa siendo Cs el partido que más cae (tiene 12 diputados y obtendría 3), pero se mantiene respecto al sondeo del año pasado. Y ahí ve Daniel Pérez Calvo, el coordinador en_Aragón, el vaso medio lleno. "En un contexto tremendamente hostil para Cs, el resultado es un estímulo para seguir trabajando duro por este espacio liberal tan necesario en Aragón y en España". Piensa que Cs será clave en las Cortes y el Ayuntamiento de Zaragoza y se "enorgullece" de que "en las peores circunstancias sean capaces de resistir «como una opción viable y decisiva para nuestra tierra". Supone, dice Pérez Calvo, un punto de partida "para seguir trabajando con más energía y con más ganas que nunca".

La podemista Maru Díaz, que perdería dos escaños, piensa que la encuestas son "una aproximación al estado anímico de la ciudadanía en momentos muy puntuales". Aboga, por tanto, por tomar el sondeo con cautela para que no haga a su formación "perder el tiempo ni quitar energía de lo importante: seguir trabajando y empujando políticas sociales y transformadoras".

Joaquín Palacín, presidente de CHA, ve positivo que se afiance la posición de su partido en las Cortes "representando el aragonesismo de izquierdas". "Estamos satisfechos con la tendencia ascendente de nuestro partido basado en la buena gestión de CHA en las instituciones, cono demuestra que el consejero José Luis Soro sea el segundo mejor valorado (5,35). "Estos resultados nos incentivan a seguir trabajando para que el aragonesismo gobierne", dice.

Santiago Morón, de Vox, se toma el sondeo con «cautela» y señala que su trabajo se centra en el "día a día" de las instituciones.

Arturo Aliaga, del PAR, piensa que falta mucho para las elecciones y recuerda que a su partido "históricamente" siempre le dan peor resultado del que más tarde obtiene. "Estamos para trabajar por los aragoneses y para ser una opción clara de Gobierno en los próximos comicios", sostiene.

Álvaro Sanz celebra "la tendencia al crecimiento para IU" pues "reafirma la necesidad de que Aragón cuente con una referencia nítida a la izquierda". Piensa que el desafío es "garantizar un escenario capaz de afrontar los retos de nuestra tierra" y que eso pasa por una "mayoría plural y progresista".

Para Tomás Guitarte, de Teruel Existe, que se estrenaría con tres diputados, serán los ciudadanos los que decidan en las urnas. Respecto a futuros pactos, insiste en el "espíritu de trasversalidad" para priorizar la "solución de los problemas" y avanzar para "revertir la despoblación".