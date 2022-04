Conmoción ante el parricidio en San José | "La Policía ha dicho: vete para arriba que ha matado a su madre"

Conmoción y estupor. Eran las dos palabras que más repetían los vecinos que este jueves por la tarde se acercaron a los alrededores del edificio donde un joven de 28 años mató a su madre y se suicidó tirándose por el balcón.

"He visto caer el cuerpo a la calle a eso de las siete y cuarto de la tarde. Estaba tomándome un café y ha sido un ‘shock’", señaló un testigo presencial que se encontraba en la terraza de un bar situado a la altura del número 111 de la calle de Miguel Servet, enfrente del inmueble donde se produjo el parricidio, al mismo tiempo que mostraba la hora de la llamada a emergencias guardada en el móvil.

"El cuerpo ha quedado entre la acera y la calzada. Cuando ha venido la Policía le ha dicho uno a otro: ‘Coge la palanca y vete hacia arriba, que ha matado a su madre", describió este hombre, que no conocía "ni de vista" al presunto parricida. "Es extraño, porque vivimos en la zona y más o menos nos conocemos todos, pero nos estamos preguntando quién era, como si no saliera mucho de casa", señalaron otras personas.

Una residente que vivía en un edificio cercano y que fue con él al colegio Tomás Alvira, situado a pocos metros del bloque donde ocurrió el suceso, no acababa de creerse lo ocurrido. "Lo veía pasear por la zona con frecuencia solo con un perro. Creo que tenía algún problema mental, puede que esquizofrenia", explicó. Desde que terminaron primaria "le había perdido la pista, terminó la secundaria, pero no he vuelto a hablar con él desde que íbamos al colegio. Tampoco se sabía que trabajara o tuviera una ocupación", añadió.

Pasadas las 22.00, varios agentes continuaban en la vivienda de la víctima. Algunos curiosos se acercaban a la zona para comprobar si ya todo estaba tranquilo. A pocos metros, la vida bullía en la plaza de Utrillas en un Jueves Santo marcado por la tragedia.