Azcón reclama un paquete de rebajas fiscales para las familias

El presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón, reclamó ayer un paquete de ayudas para las familias aragonesas que están teniendo dificultades para llegar a final de mes a consecuencia de los efectos de la invasión rusa de Ucrania. Minutos antes de la reunión del Comité Ejecutivo Autonómico –el primero desde la elección de Alberto Núñez Feijóo como líder nacional–, criticó que el Ejecutivo de Javier Lambán haya sido "incapaz" de aprobar rebajas fiscales ante unos problemas económicos que se están "multiplicando" en la Comunidad. "Si lo están haciendo en otras regiones no es creíble que diga que no tiene margen. En Aragón también se podría hacer. Otra cosa es que no sepan o no quieran", manifestó.

Los populares aseguran estar estudiando "todas las medidas" que se han implantado en otras comunidades a fin de ver qué se puede hacer en Aragón. "Hoy, los aragoneses tienen más problemas para llenar el depósito, hacer la compra o pagar la letra de su hipoteca; problemas de los que el Gobierno de Aragón no quiere hablar. Echamos de menos que no haya puesto un paquete de medidas encima de la mesa", afirmó.

A esta situación, agregó, se unen los "fracasos" que la DGA ha ido encadenando en las últimas semanas. Como ejemplo puso la fabrica de baterías, que habría supuesto "una inversión milmillonaria", la gestión de la candidatura olímpica y el propio plan del Ebro 2021-2027, que "tira por tierra los sueños de miles de agricultores" de la Comunidad.

El líder conservador espera imprimir el "ritmo de esperanza e ilusión" con el que salió el partido de su congreso nacional, que puso fin a la etapa de Pablo Casado. "Ha significado una nueva época. Hace que estemos mucho más cerca de lo que estábamos de los gobiernos", dijo.

Investiduras y congresos

Azcón también insistió en que habrá cargos aragoneses en el equipo de Feijóo, unos cambios que "ya están pactados", pero no se darán a conocer hasta que no los apruebe la Junta Directiva. "Se conocerán en pocas semanas", afirmó. Se refirió, asimismo, a la convocatoria del congreso del PP de Madrid, "una buena noticia" que, a su entender, "prepara todavía más al partido". "Cuanto antes se tomen las decisiones, antes estaremos en disposición de acometer el cambio que el país necesita", expuso. Y respecto a la investidura del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el líder del PP-Aragón restó importancia a la ausencia de Feijóo, asegurando que una cosa es la votación de ayer –un acto "mucho más interno de la Comunidad"– y otra, la toma de posesión, a la que espera acudir. "Me ha invitado el presidente Mañueco y mi intención e ir", dijo.