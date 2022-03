Azcón: "A mí no se me hubiera escapado la fábrica de baterías"

El alcalde de Zaragoza y presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón, considera que en la decisión de ubicar la gigafactoría de baterías del grupo Volkswagen en Sagunto (Valencia) han primado criterios “políticos” para favorecer a la Comunidad Valenciana frente a Aragón, lo que en su opinión es “un drama”. Pero además cree que ha faltado habilidad política par defender los intereses de Zuera como posible sede para esta industria, que supone 4.000 millones de inversión y 3.000 empleos. “A mí no se me hubiera escapado la fábrica de baterías”, ha dicho.

Jorge Azcón ha participado este lunes en un desayuno informativo organizado por HERALDO en el antiguo Casino Mercantil, sede de la Caja Rural de Aragón. Al acto han asistido más de 120 personalidades del ámbito económico, político y social de Aragón, entre los que figuraba la presidenta de HERALDO, Paloma de Yarza, y el consejero delegado, Íñigo de Yarza. El acto ha estado moderado por el director de HERALDO, Mikel Iturbe.

En un contexto de crisis política y económica, la conversación ha girado en torno a la actualidad. Por ejemplo, el precio de la luz y los combustibles: el alcalde ha confirmado que las primeras estimaciones apuntan a que el Ayuntamiento, si se mantienen los precios actuales, pagará 55 millones de euros por la energía este año, 20 más de lo que estaba previsto. Por otro lado, la atracción de industrias e inversiones a Zaragoza y a la Comunidad. La fábrica de baterías, Plaza, el desarrollo de Empresarium con Becton Dickinson y Saltoki, los costes energéticos y la sostenibilidad ambiental.

Pero la fábrica de baterías, por su volumen y por su importancia estratégica, marcó el debate. “Mi opinión es evidente. Ha habido una decisión política que ha primado una comunidad sobre otra”, ha dicho Azcón. En su opinión, el área metropolitana de Zaragoza era la que más ventajas ofrecía, tanto desde el punto de vista de la ubicación estratégica entre Pamplona y Barcelona, los costes, la industria auxiliar o los recursos humanos.

Y ha cargado contra el presidente de Aragón, Javier Lambán, por no dar las explicaciones oportunas sobre esta oportunidad perdida. Es más, ha criticado que la valoración sobre la implantación de la gigafactoría en Sagunto la haya hecho el vicepresidente, Arturo Aliaga. “Siempre acepta dar las malas noticias, es el portavoz de las malas noticias”, ha afirmado con ironía. "Objetivamente, el lugar idóneo para instalar esa fábrica era aquí. El presidente Lambán debería explicar qué ha pasado paraque una oportunidad económica de las que en décadas no volverá, haya pasado de largo", ha afirmado

Respresentantes de la política, la empresa y las instituciones asistieron al Desayuno informativo organizado por HERALDO. Guillermo Mestre

En el diálogo se ha mencionado la carrera que mantienen la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza a la hora de captar empresas y las tensiones que esta competencia puede suscitar, como ocurrió cuando la DGA se presentó como copartícipe del éxito de la implantación de Becton Dickinson. El alcalde ha dejado claro que la citada operación, que implica una inversión global de 500 millones de euros en la ciudad, instaló su fábrica de jeringuillas sobre suelo municipal de Empresarium y detalló los pasos dados por el Consistorio para captar a esta multinacional.

En este sentido, ha dado tres claves necesarias para “ponerle la alfombra roja” a las empresas para que inviertan en la ciudad: poner a disposición de los interesados suelo en tiempo récord, bajadas de impuestos y agilidad en los plazos. “Gracias a eso, hoy Becton Dickinson está poniendo ladrillos. Y próximamente lo hará Saltoki, con una inversión de 175 millones de euros.

También ha hablado de Plaza. En este sentido, ha cuestionado no solo que no se cuente con el Ayuntamiento de Zaragoza a la hora de ampliar los suelos de la plataforma logística o que no se le ceda el 10% del aprovechamiento urbanístico que establece la normativa general. Ha ido más allá y ha considerado que “Plaza debería hacerse de una manera distinta a como se está haciendo”. “La capacidad de atracción de empresas se multiplicaría con la producción de energía verde junto al desarrollo de suelos industriales y logísticos”, ha declarado.

Pese a las discrepancias, Azcón ha negado que haya una situación de enfrentamiento con la DGA, agravada por su llegada a la presidencia del PP-Aragón, hecho que le convierte en el líder de facto de la oposición al cuatripartito PSOE-Podemos-PAR-CHA. Ha recordado en este sentido los acuerdos que le ha ofrecido, por ejemplo en financiación autonómica o modelo energético. “En lo que no voy a llegar a un acuerdo es en reducir el 4% el presupuesto en sanidad”, ha dicho.

Ha dejado caer que “el Gobierno de Aragón debería hablar más con el Ayuntamiento de Zaragoza” cuando aborde proyectos en la capital, como ocurre en el caso de la política de vivienda. En este caso, la discrepancia sobre la construcción de pisos en la Expo, como prevé el Ejecutivo autonómico, ha sido una de las causas de discrepancia.

¿Habrá acuerdo entre el Ayuntamiento y la DGA para construir la nueva Romareda? “Me encanta la Romareda”, ha exclamado Azcón cuando se le ha preguntado sobre este asunto. “Es una necesidad de la ciudad”, ha afirmado. Al margen de las necesidades de desarrollo urbano de la ciudad o de las deportivas del Real Zaragoza, ha citado la urgencia de tener un estadio en 2030 para ser sede del Mundial de fútbol o de una de las ceremonias de los Juegos Olímpicos, si finalmente España es elegida para estos acontecimientos internacionales.

Ha recordado que hubo tres proyectos previos que fracasaron por falta de consenso político o por no tener un modelo económico. Por eso, ha defendido la necesidad de un acuerdo con el estadio, aunque haya retrasado la posibilidad de que se impulse el estadio.

Eso sí, ha hecho un aviso relevante: “Es condición necesaria que exista consenso, pero no vinculante. El gobierno puede aprobar un campo de fútbol”, dando a entender que si finalmente la DGA y el PSOE no participan en un proyecto pactado está dispuesto a presentar su propia propuesta.

De posibles ubicaciones, ha dicho que tiene una “favorita”, pero se ha negado a desvelarla para no entorpecer el acuerdo. “Si no pensara que el consenso es necesario, la Romareda llevaría un ritmo muy distinto”, ha afirmado.

El alcalde ha hablado del proyecto olímpico y de las dificultades que está teniendo Aragón para llegar a un acuerdo con Cataluña. En este sentido, ha considerado que la defensa de Aragón en la definición del la propuesta para los Juegos no es solo responsabilidad de Lambán, sino también de Pedro Sánchez.

"Le pido a Lambán que hable con Pedro Sánchez, que es donde tenemos el problema. La Generalitat toma decisiones unilaterales y el presidente de España debe defender Aragón y unos Juegos Olímpicos en igualdad. Pero Sánchez defiende a sus socios cuando la Generalitat agravia a Aragón", ha señalado.

En este sentido, ha dicho que lo que está ocurriendo estos días es "increíble", dado que las pruebas más importantes se plantean para Cataluña. "¿Qué opina el presidente del Gobierno? Pues está callado porque no puede poner las narices encima de la mesa para decirle a ERC que a Aragón no se le va a infravalorar, que no se le va a tratar como a una comunidad de segunda", ha criticado.