Casi el 20% de las solicitudes a la Defensora Universitaria están relacionadas con la pandemia

Los exámenes no presenciales y el desarrollo de la docencia ‘online’ como consecuencia de la covid centraron las quejas y consultas de los estudiantes universitarios en los cursos 2019-2020 y 2020-2021 recibidas por la Defensora del campus público. Esta institución atendió un total de 258 solicitudes el curso del confinamiento y 266 el siguiente, marcado por una semipresencialidad que combinaba la asistencia al aula con las clases retransmitidas por ‘streaming’. Del total de 524 reclamaciones, 85 estaban relacionadas con la pandemia, es decir, un 16%, según los datos que recoge la memoria de este servicio.

Estas cifras suponen un ligero incremento respecto a las 250 demandas que se registraron en 2018-2019, pero no tanto como se podría esperar ante el cambio abrupto de metodología docente que se implantó de un día para otro. Los casos atendidos por esta oficina abarcan consultas (resueltas con consejos u orientaciones), quejas e intermediaciones (basadas en el diálogo entre las partes afectadas). Son presentadas tanto por estudiantes como por Personal de Administración y Servicios (PAS) y Personal Docente e Investigador (PDI).

Lo que sí se dispararon fueron las quejas tras marcar un mínimo histórico en 2018-2019 con 111, que se incrementaron hasta las 134 en el 2019-2020 y las 124 el pasado año académico. Mientras, durante este mismo periodo las consultas primero descendieron, de 130 a 117, para después dispararse a 139.

En 2019-2020 hubo 63 casos de estudiantes (de un total de 65) relacionados con el coronavirus en el último semestre. Suponen un 31,5% de las 200 solicitudes del estudiantado. Más de la mitad se referían a la evaluación no presencial, revela el informe de la Defensora. La más recurrente fue la falta de tiempo para hacer las pruebas de evaluación. También las hubo por los problemas técnicos que impidieron o dificultaron los exámenes ‘online’ y porque algún profesor no puntuó los ejercicios que no se enviaban correctamente por la plataforma.

Sobre la docencia no presencial, la principal reclamación aludió al incremento de horas de dedicación personal a las asignaturas por el aumento de trabajos a hacer. En prevención y salud se correspondieron con situaciones de estudiantes en cuarentena, vulnerables o convivientes con personas de riesgo que estaban convocados a exámenes presenciales.

Mariscal destaca en su informe que el "nerviosismo e incertidumbre" del estudiantado mejoró después de que la Universidad fijara las medidas para acabar el curso.

En el 2020-2021 las demandas por la covid descendieron a una veintena. Una nueva inquietud que aparece a principios de 2021 es el retraso en la vacunación de estudiantes que hacían prácticas en centros sanitarios. Este curso, las reclamaciones por la covid "prácticamente han desaparecido", señala Mariscal.

Cuestiones laborales

Aunque el número estudiantes que recurrieron a este servicio, (384 entre los dos cursos), fue mayor que el personal PAS (78) o PAS (21), porcentualmente el valor es el menor.

Además, los alumnos también reclamaron por cuestiones sobre los Trabajos de Fin de Grado y Fin de Máster. La Defensora propone que en las titulaciones donde no haya tradición de estos trabajos se establezca un número mínimo de tutorías y de entregas.

Las quejas más numerosas tanto de profesores como del colectivo PAS se refieren a motivos laborales (plazas, concursos y oposiciones). Varios profesores transmitieron la necesidad de modificar todo el proceso de evaluación de la actividad docente y de la enseñanza, además de potenciar la participación del alumnado que actualmente es muy baja. En el 2019-2020 las facultades con más reclamaciones fueron Ingeniería y Arquitectura (22), Economía y Empresa (16) y Educación (10).

"Esta figura y su función es bastante conocida en el campus"

La figura de la Defensora Universitaria se creó en 2004, pero su existencia y su función "es bastante conocida en el campus", opina Lola Mariscal, actual Defensora Universitaria que el pasado diciembre fue elegida para un nuevo mandato de tres años. "Dentro de la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios somos de los que atendemos más casos", apunta.

Junto a ella, el equipo lo completan la secretaria y las asesoras para los tres sectores, estudiantes y personal docente e investigador y de administración. También se atiende a personas ajenas a la comunidad universitaria. En el curso 2019-2020, por ejemplo, varios padres escribieron preocupados por el riesgo de contagio durante la Evau, prueba de acceso a la Universidad.

El curso 2013-2014 fue en el que se dispararon las solicitudes, 327. La explicación para Mariscal es que se eliminó de la normativa de funcionamiento que solo se admitían las reclamaciones si se habían agotado todos los trámites existentes en la entidad académica. El papel de esta figura será destacado en la implantación de la Ley de Convivencia Universitaria.