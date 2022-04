La nueva campaña de la DGT: "Estoy aquí, porque esta Semana Santa voy a morir"

36 personas. Ese es el número de personas que morirán en las carreteras esta Semana Santa en España. De todos ellos, un hombre de 62 años y una mujer de 35 fallecerán en accidentes en Aragón. Así lo pronostica el 'big data' para la nueva campaña de tráfico de Semana Santa.

Gracias a la inteligencia artificial, han analizado más de 90 millones de viajes y han contabilizado más de 500.000 accidentes. Con esos datos predicen cuántas personas morirán y su perfil demográfico. Cuántos serán hombres y mujeres, el día y la hora o en qué tipo de vehículo viajarán. "Ahora que lo sabemos. ¿Por qué no intentamos evitarlo?", pregunta el Ministerio del Interior y la Dirección General de Tráfico (DGT) en el anuncio.

En un escenario futurista aparecen 36 personas que representan a quienes se supone que perderán la vida en accidentes de tráfico la próxima semana. De todas las edades, sexo y clase social. Iluminados por luces en tonos azules, anuncian sus datos personales. De esta forma, crean un diálogo coral que finaliza con una demoledora frase: "Estoy aquí, porque esta Semana Santa voy a morir".

"Pero miedo de alerta, no de pánico"

"Se trata de una campaña que tiene cierto equilibrio, no es blanca ni causa un efecto de pánico", sostiene Elisa Múgica, especialista en psicología clínica. "No impacta emocionalmente", añade la también coordinadora del grupo de trabajo de trauma y EMDR del Colegio de Psicología de Aragón. "La cantidad de informaciones tan horribles de los últimos tiempos anestesian de ciertas situaciones como esta", apunta Múgica, que considera que esta campaña consigue activar la emoción primaria del miedo. "Pero miedo de alerta, no de pánico", matiza esta psicóloga. "La teoría dice que el miedo en el ser humano genera tres mecanismos: ataque, huida o parálisis. En este caso, con la parálisis sería ser incapaz de reaccionar y el ataque equivale a la prudencia", agrega Míchel Suñén, escritor y publicista de la agencia Zummum.

"Da para pensar que se puede ser uno mismo"

Uno de los aciertos que valora esta profesional es que concretan con la imagen: "Da para pensar que se puede ser uno mismo". Otro de los puntos a favor de la nueva campaña de la DGT para Semana Santa, a juicio de Múgica, es que "ahonda en la sensación de control" con la frase de incitar a ganar al 'big data'. Entre los aspectos negativos enumera su duración, entre otros. "Me parece un poco largo, racionaliza, te desconecta", dice la psicóloga. No obstante, en cualquier caso, "me parece más acertado que desacertado".

Campañas como esta ponen el acento en la necesidad de cumplir las normas en la carretera, ya que cuando se hace una actividad de forma repetitiva, que se convierte en rutinaria, se pierde la alerta. "Es muy difícil de sensibilizar. La repetición se normaliza y activa el riesgo no paralizante", explica Elisa Múgica.

Suñén pone la mirada en el plano de la publicidad. "Las campañas negativas, en cuestión de marcas, son contraproducentes. La razón es que lo negativo se puede asociar a la marca", señala, pero esto en términos generales. "Sin embargo, es cierto que en la sensibilización social, aquellas campañas que hacen referencia a violencia de género, alcohol, drogas… parece ser que funciona la alternancia de mensajes", añade Suñén. Este publicista aragonés también valora que campañas como esta, "sacuden". "Educar solo en negativo no es bueno, hacen falta también referencias positivas", considera.

Sobre la campaña, los datos originales de donde parten todos los contenidos proceden de fuentes públicas oficiales españolas, como aclaran en la página web de la campaña publicitaria. "Se muestran a modo informativo, creando un escenario posible, que no probable a partir de momentos determinados del pasado-presente", matizan.