El joven de Calatayud Javier Badesa, oro en la fase nacional de la Olimpiada Matemática

El joven bilbilitano Javier Badesa Pérez, alumno de 4º ESO del colegio Santa Ana de Calatayud, se ha alzado con el tercer puesto y, por consiguiente, con una de las seis medallas de oro que estaban en liza en la LVIII Olimpiada Matemática Española (OME). Hasta la Universidad Internacional de Andalucía, en Santa María de La Rábida (Huelva) se desplazaba acompañado, en la delegación aragonesa, Alejandro Castillo Soriano, del colegio El Salvador de Zaragoza, y Marta Sierra Obea, del colegio Santo Domingo Savio de Monzón.

Todos ellos se han desplazado hasta tierras andaluzas entre el 31 de marzo y el 3 de abril para enfrentarse a una prueba a la que dedicaron siete horas, explica en un comunicado Fernando de la Cueva Landa, delegado de la Real Sociedad Matemática Española para la OME en Aragón.

Cabe destacar el mérito del bilbilitano, insistía, que de nuevo competía con alumnos de 1º y 2º de Bachillerato. Y no es la primera vez, ya que su palmarés lo lleva engrosando varios ejercicios: en 3º ESO obtuvo medalla de plata en la anterior edición de la OME, y en 2019, cursando 1º ESO, ganó la XXX Olimpiada Matemática Nacional de 2º ESO en Jaén.

A través de este resultado, Badesa formará parte del equipo español que participará en la LXIII Olimpiada Matemática Internacional, que tendrá lugar en Oslo (Noruega) del 6 al 16 de julio de este año y en la XXXVII Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas, que se desarrollará en septiembre.

En enero, Badesa consiguió el billete para participar en la fase nacional al conseguir el primer premio en el cuadro aragonés. Entonces, reconocía que "no me acostumbro a ganar" y tenía puesta la mira en la cita onubense: En su caso, explica que "siempre hay retos por delante y ahora mi objetivo está en la siguiente fase". Al igual que ocurre en el ámbito deportivo, estos resultados son fruto del trabajo constante: "Voy haciendo problemas con profesores que me ayudan para prepararme. La clave está en hacer ejercicios de ediciones pasadas", confesaba.