Guitarte exige a Lambán priorizar el reequilibrio territorial en todas sus políticas

"Es prioritario reconducir el modelo de desarrollo que se ha seguido en Aragón en las últimas décadas hacia uno que proporcione mayor equilibrio y oportunidades a todo el territorio". Esta es la principal reivindicación que le ha trasladado este viernes el diputado nacional de Teruel Existe, Tomás Guitarte, al presidente aragonés, Javier Lambán, en una primera reunión que, a su juicio, viene a "normalizar una situación anómala" entre las dos formaciones. "Se debería haber realizado hace tiempo. Siempre se puede cuando se quiere y no ha sido responsabilidad que no se haya realizado antes", ha apostillado.

Guitarte ha comparecido ante los periodistas tras el encuentro, que se ha alargado 50 minutos, y en la que ha reclamado a la DGA la puesta en marcha un "mecanismo de garantía rural" como el que planten a nivel nacional para corregir los desequilibrios, dado que Aragón, ha subrayado, "es la Comunidad con mayores desequilibrios internos y la acción del Gobierno deber ser corregirlos y no potenciarlos". Por ello, ha insistido en que la búsqueda del "reequilibrio territorial" debería ser "prioritario" para el Ejecutivo autonómico.

El diputado de Teruel Existe ha defendido que Aragón debería contar con una decena de ciudades intermedias que articulasen en el territorio, lo que pasar por que la Administración "vele por el equilibrio territorial" y eso significa, ha incidido, "llevarlo a todas las acciones diarias".

No ha sido el único reproche que ha hecho al cuatripartito, ya que ha requerido una apuesta decidida por la Atención Primaria para no acentuar la despoblación, al igual que ha cuestionado "el error" de no haber "ordenado" la implantación de las renovables. "Lo que puede ser una oportunidad podemos correr el riesgo de que sea un perjuicio que condicione buena parte de nuestro territorio. No se pueden colocar en áreas con valores patrimoniales y naturales donde la población vive de esos recursos", ha recriminado.

En la lista de agravios ha incluido la demora en la puesta en servicio de infraestructuras, que "condiciona" la atracción de empresas, y la demora en la solución para Andorra tras el cierre de la central térmica. Yen la reunión ha constado que tienen dos visiones distintas sobre la provincia.

Guitarte ha resaltado que Teruel Existe se ha convertido en una "fuerza política trascendental" y supone un proyecto que pone "voz a los territorios olvidados", un objetivo que pretenden ampliar dentro de poco más de un año en las elecciones autonómicas. A este respecto, ha advertido de que esta defensa la seguirán ejerciendo de manera transversal, "sin posicionarse ideológicamente en un bloque o en otro" porque su objetivo fundamental es resolver el desequilibrio territorial. "Esto es un proceso de largo recorrido y se va a defender porque es un momento histórico en el que los territorios olvidados, como en Castilla y León, se han organizado para defender sus intereses", ha puntualizado.