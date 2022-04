La DPZ reclama a Utebo que devuelva 260.000 € de la ayuda para las obras de un local público

El Ayuntamiento de Utebo tendrá que devolver a la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) un total de 261.919 euros de una subvención. Además, deberá abonar cerca de 5.000 euros por los intereses de demora. La ayuda del Plan Plus de la DPZ para este municipio estaba destinada al acondicionamiento parcial de la tercera planta del edificio Polifuncional. Desde el Consistorio sostienen que una parte retorna a la Diputación porque la adjudicación se hizo por menos importe de lo previsto y otra porque la empresa no cumplió con los plazos. La oposición sostiene que se ha llegado a esta situación debido a la "nefasta gestión" del gobierno municipal.

En 2020, el Consistorio recibió 190.259,77 euros para las obras de este edificio, donde se encuentra la sede de la Policía Local, el Centro de la Tercera Edad, la Oficina de Servicios Sociales, la Escuela de Música y la Escuela de Adultos. De este dinero, el Consistorio tendrá que devolver 96.843,04 euros. Además, tendrá que pagar 4.873,79 euros por los intereses de demora. Asimismo, según el decreto publicado por la DPZ, se ha iniciado el procedimiento para que el Consistorio pierda el derecho de cobro de 165.067,86 euros provenientes de la subvención recibida en el año 2021 para el mismo proyecto. Según este documento, es por ejecutar parte de la obra "fuera del plazo previsto en la convocatoria".

El presupuesto y la subvención concedida ascendía a 587.867 euros. Finalmente se licitó por 550.934 euros y la obra se adjudicó a la empresa Assitacasa S. L. por 430.119 euros. "Nosotros hemos licitado en tiempo y forma pero la empresa no ha cumplido y por eso tendremos que devolver una cantidad a la DPZ. De todas manera esperamos recuperar ese dinero porque no es responsabilidad del Ayuntamiento que la empresa no haya cumplido a pesar de las continuas notificaciones. Por eso lo hemos llevado a los juzgados", explicó el concejal de Hacienda, Diego Melero.

El Partido Popular, en la oposición, aseguró que se ha perdido la retribución por «la dejadez del equipo de gobierno municipal». «Es lamentable la incompetencia», criticó la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Utebo, Marigel Larraz.

El PP denuncia irregularidades

El Partido Popular aseguró que hay dos "graves" irregularidades en relación a la ejecución de la obra. Asegura que no cumplen con la altura mínima establecida por el propio Consistorio en el Plan General de Ordenación Urbana –2,5 metros–. «Esto supone un incumplimiento de las normas urbanísticas y, por tanto, ningún vecino de Utebo podría utilizar estas dependencias», afirma la formación. Marigel Larraz subrayó que a eso se suma que las instalaciones de electricidad y el sistema de incendios "no están legalizadas por problemas surgidos en anteriores actuaciones y tienen incidencias sin resolver". Insistió en que es necesario que se valoren «si suponen un peligro para el funcionamiento normal del edificio».

Desde el Consistorio del municipio defienden que la obra es "legal". "Hay una zona que sí tiene una altura de 2,30 metros, pero es porque tiene doble aislamiento al tratarse de una sala de música", puntualizaron.