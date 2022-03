La Atención Primaria se manifiesta en Zaragoza y exige "más presupuesto" ante su "crítica" situación

Cerca de 500 personas han reclamado este domingo en Zaragoza más presupuesto para Atención Primaria. Hasta 63 colectivos han marchado entre la plaza de España y la de Paraíso, cortando el tranvía y la circulación en el paseo de Pamplona, con pancartas en las que se reivindicaba una accesibilidad “en igualdad y libertad”, “menos burocracia y más recursos” y “una atención pública y comunitaria en salud mental”, entre otras peticiones.

“La Atención Primaria está en una situación crítica. La falta de personal se tiene que cubrir con urgencia. Es, principalmente, lo que dificulta el trabajo, especialmente en el medio rural”, ha resumido Carmen Sánchez, vocal de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública. A la protesta, que ha terminado a las puertas del Paraninfo, se unieron pensionistas, ecologistas… “Hemos querido recalcar que la salud es algo más que la atención sanitaria. La respuesta de la gente ha sido excelente”, ha valorado.

En opinión de la secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC. OO. en Aragón, Delia Lizana, la falta de medios ha provocado “un divorcio entre la ciudadanía y los profesionales”. “Han actuado de forma excepcional. Están extenuados de tanto trabajar, pero los pacientes tienen la sensación de que no se hace nada por ellos. Es un problema que tiene la Consejería y que debe solucionar”, ha dicho.

Lizana cree que “es momento de actuar”. Sobre todo tras una pandemia que “ha puesto en evidencia los problemas que arrastra la sanidad pública por los sucesivos recortes presupuestarios”. “Hay que abordarlos integralmente, no con un documento del Ministerio, sino con medidas reales y dotación suficiente. El 25% de los presupuestos de la Sanidad deben ir destinados a Atención Primaria”, ha recalcado en referencia a la reunión mantenida esta semana con los principales responsables del Departamento, que presentaron el borrador del nuevo modelo de atención. CC. OO., ha confirmado, presentará propuestas.

También lo hará la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ). El responsable de la Comisión de Salud, Juan Andrés, pidió medios “para poder atender a todos los ciudadanos por las mañanas y por las tardes sin ningún tipo de restricción”, así como que se cree la figura del gerente de Atención Primaria. “Tiene que haber una persona que se encargue de la gestión y el presupuesto. Ahora, al depender de los hospitales, en cada sector hay una situación diferente”, ha comentado.

El colectivo ha llevado sus protestas en los últimos meses a las puertas de todos los centros de salud de Zaragoza. En ellos ha repartido trípticos con sus principales reivindicaciones, una acción a la que podrían sumarse otras en un futuro. “Llevamos un mes de guerra y han subido todos los presupuestos en Defensa, pero en dos años de pandemia, el de Sanidad no lo ha hecho en absoluto. Queremos recuperar todos los servicios que se han ido perdiendo durante años”, ha subrayado.

También ha habido médicos y pacientes que se han unido a la propuesta a título particular. Antonio Aísa, de Las Fuentes Norte, ha asegurado que la Atención Primaria “no puede caer más bajo ya”. “No tenemos personal ni medios. Cuando falta alguien tenemos que cubrirnos entre nosotros, doblando la carga de trabajo. Las consultas van todas con retraso y la verdad es que no podemos más. Ahora tenemos todo el trabajo atrasado que no se ha podido hacer por la covid. Intentamos ponernos al día, pero es imposible”, ha reconocido.

Por su parte, Isabel Millán, se ha manifestado para reclamar una atención de calidad. “No nos atienden como deberían, es horrible. Ahora no se piensa más que en el virus y hay otras enfermedades. Yo tengo una crónica y tengo que hacerme una revisión cada año. Estoy muy disgustada, no queda otro remedio que luchar”, ha aseverado.