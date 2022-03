"Es sorprendente que haya un acuerdo de Gobierno sobre un descuento que aún no sabemos cómo aplicar"

"Tenemos que ver cómo se aplica ese descuento que el Gobierno ha pactado con los transportistas antes valorar nada", ha señalado Pilar Soto, presidenta de la Asociación de estaciones de Servicios de Aragón (Aesar) que tiene un centenar de socios en este momento. "Si el Gobierno pretende que las pymes sean las que adelantemos ese descuento, será difícil porque no tenemos esa fuerza financiera", ha advertido.

"Estamos expectantes. Y hasta que no sepamos cómo se va a aplicar, no podemos decir qué nos parece el acuerdo", ha reiterado. "Queremos apoyar a los transportistas. Son nuestros principales clientes, pero a nosotros también nos está costando mucho más comprar las cubas de combustible", ha explicado insistiendo en que las estaciones de servicio "somos pequeños empresarios que no podemos sostener estas bonificaciones".

Soto asegura que ya han dirigido tanto desde Aesar como desde la Confederación española de empresas de estaciones de servicios, de la que también es miembro, consultas al Ministerio para que les aclare cómo lo piensa aplicar, pero que todavía no han recibido una respuesta y se muestra, de nuevo, sorprendida porque se anuncien medidas sin saber cómo se van a aplicar las mismas. "No somos las petroleras sino pymes que vendemos carburante y tenemos los mismos problemas que cualquier pequeña empresa en estos momentos.

Por otra parte, considera que el precio del petróleo va a seguir subiendo y recuerda que "desde CEEES y AESAR venimos pidiendo desde hace tiempo al ejecutivo que decrete una bajada temporal del I.V.A de los carburantes ya que se trata de un producto que utilizamos todos".

Y ahora, insiste, en estos momentos tan delicados que estamos viviendo, esta medida es más que necesaria para empresas y particulares. Espero que el Gobierno reaccione y tome algún tipo de medida en este sentido , como han hecho ya otros países como Francia, Polonia, Portugal o Irlanda.