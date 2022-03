Una madre denuncia a un colegio de Zuera por los golpes que sufrió su hijo de otro bebé

Una madre de Zaragoza ha denunciado al colegio de su hijo por los golpes que recibió de otro bebé del centro que le provocaron un traumatismo craneal. El viernes 25 de febrero Gisela Velasco fue a recoger a su hijo al aula de 2 años del centro concertado Nuestra Señora del Pilar de Zuera y observó que el menor, de 14 meses, tenía la frente "hinchada, llena de moratones y sangre".

La madre le preguntó a la docente que se lo entregó qué había ocurrido, quien le respondió que "le había pegado un niño en un despiste de otra profesora", como se recoge en la denuncia presentada ante la Guardia Civil. Los agentes iniciaron una investigación y, tras tomar declaración a los responsables de la escuela, han remitido las diligencias al juzgado encargado de instruir en caso, que valorará si se ha podido cometer o no una imprudencia o una negligencia por parte de la docente al cargo del niño.

"Al parecer, mientras la profesora estaba cambiando el pañal a otro alumno, escuchó gritar al niño. Ella se acercó y otra niña le había pegado con un juguete. La docente cogió al niño y vio que le habían salido varios bollos. Lo valoró junto a la profesora de la clase de al lado y decidieron ponerle hielo", relata por su parte José Manuel Morales, director del centro. "La evolución del niño fue positiva durante el resto de la tarde", añade Morales. El director sostiene que cuando la madre fue a recogerlo, le comentaron lo ocurrido pero "se asustó y en vez de escuchar más información, salió rápidamente y se lo llevó a urgencias". La denunciante acudió al Hospital Royo Villanova de Zaragoza, desde donde fue derivado al Miguel Servet.

En una exploración en este centro hospitalario contabilizaron nueve golpes en la cabeza, lo que concluyó en un diagnóstico de "traumatismo craneal", como se concreta en la denuncia que formuló en el puesto de Monzón de la comandancia de Huesca de la Guardia Civil.

El lunes 28 de febrero se presentó la Guardia Civil en el colegio. El director del centro acompañó a los agentes, que tomaron declaración a las dos profesoras. José Manuel Morales relató que acto seguido hicieron una demostración delante de ellos de cómo pudieron suceder los hechos. "Vieron cómo se cambia a los niños, qué tiempo de respuesta hubo desde que la profesora oyó el grito, se dio la vuelta, cogió al niño en brazos, fue al sitio y quitó a la niña el juguete de madera de la mano", reproduce a HERALDO el director.

La progenitora, que reconoce que es la primera vez que le pasaba un hecho de estas características en la guardería, recrimina a los responsables que en ningún momento le llamaron desde el centro educativo para interesarse por el niño tras recogerlo con las lesiones.

Sin embargo, el director asegura que le mandó correos el sábado por la tarde, el domingo por la mañana, el lunes y el martes y apunta que la madre no le contestó. "Se los di hasta la Guardia Civil para que los viera", añade José Manuel Morales. "También bloqueó el teléfono a la profesora cuando intentó ponerse en contacto con ella", indica el director del centro.

La Benemérita ha confirmado que tomó manifestación de los hechos y se iniciará el proceso judicial.

La madre ha relatado a este periódico que el día 28 se reunió con el director y le trasladó su "preocupación y desconfianza" y le pidió que "tomara medidas". "La contestación fue que ellos ya me han pedido disculpas y que de ahora en adelante avisarían a las familias si pasaba algo", cuenta Velasco. "Me dijeron que si no estaba de acuerdo con esta situación me invitaban a abandonar el centro", apunta la progenitora, opción que aceptó, sacando al menor del centro educativo.

"Yo no veo ninguna negligencia, si dos profesoras han valorado que no era nada... Los moratones no le salieron en el momento, sino con el paso de las horas", indica Morales.