El especialista en ‘simpas’ vuelve a prisión tras ser detenido nueve veces en un mes en Zaragoza

Antonio Miguel Grimal Marco, de 47 años, lleva gran parte de su vida comiendo y bebiendo por la cara en bares y restaurantes. Otras veces también ha comido gratis, pero en la cárcel, donde lo envió este domingo de nuevo el juez de guardia. El magistrado tomó la medida después de que la Policía lo detuviese por novena vez en un mes por darse un homenaje culinario y después informar al hostelero de que no tenía dinero ni intención de pagar.

Acababa de meterse entre pecho y espalda una cena de cerca de 60 euros en un restaurante de la plaza Emperador Carlos y había decidido darse por invitado. Pero el dueño no le iba a permitir ese gusto y llamó al 091. La patrulla se presentó en el lugar, se entrevistó con ambas partes y, tras corroborar que era totalmente cierto todo lo que decían los dos, optó por detener a Antonio Miguel Grimal, pero no por el delito de estafa leve que era evidente que había cometido, puesto que lo admitió él mismo, sino porque no facilitó a los policías un domicilio conocido ni les transmitió la fiabilidad suficiente de que se iba a presentar ante la autoridad judicial cuando fuera requerido.

Como informó la Jefatura Superior, con la del pasado miércoles eran ya nueve las detenciones (dos de ellas realizadas por la Policía Local) que acumula Grimal en los últimos treinta días por hechos similares. Eso, sin contar las intervenciones que la Policía Nacional ha tenido que hacer por lo mismo, aunque los perjudicados no quisieron poner denuncia y perdonaron la deuda al estafador, lo que le libra de aumentar su historial delictivo.

En esta ocasión, los importes timados abarcan desde los 13 euros hasta los 97 que se negó a pagar después de una comida a la carta con café y copa incluida.

Esta inclinación de Antonio Grimal a la buena mesa por la cara viene de lejos y la realidad es que le sale realmente barato. Lo sabe bien, puesto que desde 2016 ha sido detenido una treintena de veces por lo mismo y las condenas nunca han sido severas.

La vez que vivió la situación más comprometida judicialmente fue el 19 de diciembre de 2017 en la Audiencia Provincial de Zaragoza. La Policía lo llevó esposado desde la prisión de Zuera, donde lo habían mandado los jueces por no responder a sus reiteradas citaciones y por temor a que siguiera cometiendo estafas.

Grimal se enfrentaba esa mañana a dos juicios. En uno de ellos la Fiscalía solicitaba una condena de tres años de prisión y una multa de 2.160 euros porque el 16 de marzo de ese año se había presentado con dos amigos en un hotel y después de zamparse tres cenas completas se fueron sin pagar la cuenta de 143,30 euros. En el segundo, se jugaba un año de cárcel y multa de 1.440 euros por unas consumiciones que tomó en una terraza de la plaza del Pilar por importe de 52,60 euros.

Pero la fortuna se le apareció en forma de doctrina del Tribunal Supremo que apenas dos meses antes había dictado una sentencia que establecía que en casos de delitos leves no se puede aplicar la agravante de reincidencia porque se impondrían a los encausados "penas desproporcionadas".

En virtud de ese fallo, presentado en la sala por la Fiscalía, los dos casos de Grimal debían verse en los juzgados de lo Penal y no en las audiencias provinciales, que conocen de delitos graves.

De esta forma, esa mañana la representante del Ministerio Público se vio abocada a llegar a un acuerdo con la abogada defensora del acusado, que salió de la Audiencia poco menos que con un tirón de orejas: dos condenas de 270 euros por sendos delitos de estafa leve y la obligación de pagar las dos suculentas cenas.