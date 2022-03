Feijóo insiste en que la rebaja fiscal es "imprescindible e inaplazable" y urge ayudas a las empresas y las familias

La experiencia es un grado. Y a ella ha apelado Alberto Núñez Feijóo para recabar apoyos en Aragón en su carrera hacia la presidencia del PP, que se ratificará en el congreso que se celebrará los días 1 y 2 de abril en Sevilla. El presidente de la Xunta ha recalcado que cree en una política radicalmente distinta basada en la “trayectoria, la experiencia y la gestión”; en la necesidad de afianzar una “trazabilidad política”, que en su caso ha querido acreditar haciendo alusión a su trayectoria como gestor al frente del Insalud y Correos, y en la Galicia, donde ha encadenado cuatro mayorías absolutas.

Para el líder popular la experiencia es clave cuando se atraviesa una situación de crisis como la actual, provocada por la invasión rusa de Ucrania. Y ha insistido, para afrontar las consecuencias, en la necesidad de rebajar ya los impuestos. “¿A qué esperan?”, ha espetado al Gobierno Pedro Sánchez. Los españoles “se desesperan” de esperar, ha dicho. Y ha insistido en que una rebaba fiscal es “imprescindible e inaplazable”. Ya lo han hecho, según ha indicado, en Francia y en Irlanda, sin esperar a que adopte una decisión la Unión Europea.

El presidente gallego ha estado en la capital aragonesa para presentar las líneas maestras de su proyecto para liderar el Partido Popular.

Como presidente de Galicia y ya que el Gobierno estima que el 50% de los ingresos por impuestos se transfieren a las autonomías, ha manifestado que tiene “legitimidad” para pedir una rebaja de los impuestos de la electricidad, el gas y los combustibles”.

Núñez Feijóo ha reclamado que este mismo martes, en el Consejo de Ministros, se baje el IVA de la luz hasta el 4%, el mínimo; el del gas al 4%; y que se baje el impuesto de hidrocarburos. “Tenemos posibilidad de hacerlo como han hecho los franceses y los irlandeses”, ha recalcado. Y ha solicitado que se dedique el 100% de "lo que se ha recaudado a mayores por incremento paulatino del gas y la electricidad a las empresas que están cerrando y a las familias que no pueden llegar a fin de mes".

"Es urgente porque los ciudadanos están viviendo una situación de urgencia. Y es inteligente”, ha subrayado. Porque el gasto será mayor si aumenta el paro.

También ha puesto en valor Feijóo su capacidad para frenar el populismo de Podemos, el nacionalismo de BNG y al socialismo en su comunidad. De la España vaciada, en alusión a Teruel Existe, ha indicado que los problemas no se consiguen “fragmentando más” ni "pidiendo votos al centroderecha” para acabar gobernando con la izquierda.

Ante el comité del PP-Aragón y su presidente, Jorge Azcón, Núñez Feijóo ha señalado que España está “esperando” que el PP ofrezca “un proyecto común, de mayorías, coherente, que traiga causa de lo hecho con anterioridad”.

De Jorge Azcón ha destacado su defensa del municipalismo y el trabajo que realiza en la Federación Española de Municipios y Provincias: "Ha defendido el municipalismo con independencia del partido y sin sometimiento al Gobierno central".

El presidente del PP-Aragón, por su parte, ha agradecido a Núñez Feijóo que haya dado el paso para liderar el partido. El también alcalde de Zaragoza considera que no hay no hay un líder más "eficaz" que Feijóo, pues ninguno cuenta con cuatro mayorías absolutas. Es "centrado, moderado", y un "político serio", un "aval de futuro del que no podemos prescindir", ha enfatizado. Ha hecho hincapié en que "le gusta integrar" y en que su capacidad como gestor acreditada por su "profesionalidad y experiencia".

También ha destacado el presidente del PP-Aragón que Feijóo es "libre para tomar decisiones". Y eso, en su opinión, le diferencia de Pedro Sánchez, al que ha culpado, por ser rehén de ERC, de perjudicar a Aragón en la candidatura a los Juegos de Invierno de 2030. Pero no solo. Se ha referido Azcón a la fábrica de baterías a la que aspiraba Aragón, en la que también "ha fracasado".

Al acto que se ha celebrado en la sede del PP-Aragón ha acudido el Comité Ejecutivo al completo, del que forman parte todos los diputados y senadores del PP por Aragón. También han acudido los expresidentes del PP Jose Ignacio Senao, Gustavo Alcalde, Luisa Fernanda Rudi y Luis María Beamonte.