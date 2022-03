"Rusia quiere convertir Ucrania en un país continental sin salida al Mar Negro"

El general de división Alfredo Ezquerra, un riojano de 78 años que reside en Zaragoza, fue comandante militar de Aragón (2000-2003) y participó al frente del Ejército español en la intervención en Bosnia-Herzegovina en 1998, bajo la actuación de Naciones Unidas y la OTAN, donde le marcó su estancia en el cuartel de Mostar. Su primer destino después de salir de la Academia General Militar fue el cuartel de Barbastro.

¿Esperaba la invasión de Rusia sobre Ucrania y la guerra desatada hace dos semanas?

No. Esperaba que Putin no se atreviera a dar el paso. En el siglo XXI está bastante solidificada la democracia y hay instituciones en todo el mundo garantes de la misma, pero que un país como Rusia, no la Unión Soviética, se atreviera a dar este paso no me lo esperaba.

¿Putin quiere resucitar la URSS con la ocupación de Ucrania?

Putin quiere recuperar la Gran Rusia e impedir la salida de Ucrania al Mar Negro, a través de Odessa. Si lo consiguen, los ucranianos se quedarían con un país muerto. Lo convertirían en un país centroeuropeo y perderían ese gran puerto de entrada de mercancías, que es el cordón umbilical que le une al mundo. Por eso, los rusos quieren llegar a través de la costa y su gran objetivo es Odessa. Otra cosa es que la conquisten porque es muy difícil luchar en una ciudad (como Kiev y Odessa), frente al campo abierto, con columnas de carros atascados en el barro que les impiden un avance rápido. En una ciudad hay que ganar casa a casa y de cada ruina saldrá un ucraniano con un fusil y si lo bombardean, saldrá otro. Además, la opinión pública mundial se va a echar encima (de Putin).

¿Está sorprendido con la reacción militar de Ucrania frente a los rusos sin aparentar ese poder?

Han encontrado un líder inesperado con el presidente (Volodimir Zelenski). Era actor y su parte del dominio de las cámaras y los medios de comunicación le está sirviendo mucho. Era un líder inesperado con quien los rusos no contaban y, por eso, parece que han querido eliminarlo varias veces. Este líder los ha unido mucho y eso es bueno para que el pueblo de Ucrania se sienta fortalecido frente a la invasión rusa.

Estuvo destinado en Bosnia al frente de las tropas españolas y allí hubo un ataque de la OTAN, donde participaron los F-18 de la Base de Zaragoza. ¿Los aliados no deben intervenir en Ucrania ante la amenaza del uso de armas nucleares?

La intervención de la OTAN está siendo un poco tibia. Ucrania no forma parte de la OTAN, otra cosa sería si intervinieran en los países del Báltico (Letonia, Lituania y Estonia) que sí son miembros. Escuché a un político europeo que decía no querer incomodar a Rusia, pero si no ¿qué función tenemos los ejércitos? Están para incomodar al enemigo y no solo para desfilar. Comprendo que la intervención de la OTAN es muy complicada porque puede provocar una escalada bastante importante, aunque no creo que llegara a un extremo total. Entiendo que la Alianza Atlántica esté limitándose a advertir. Tienen razones para intervenir y para no hacerlo.

Una cosa es la sanción económica y otra el apoyo militar. ¿Cómo compara lo que vivió en Bosnia y lo que pasa en Ucrania?

Son dos causas totalmente diferentes. Ucrania es un país soberano que ha sido invadido por Rusia sin una declaración de guerra, que no existe jurídicamente. En Bosnia, eran tres etnias de culturas y religiones diferentes que vivieron juntas bajo el yugo de Tito, una unidad que luego se desmembró y se enfrentaron con masacres tremendas. Los bosnios recibieron la intervención de la OTAN, que llegó primero bajo Naciones Unidas, y ese caso puede ocurrir ahora en Ucrania. Primero fue una fuerza de interposición de paz, como cascos azules, y luego una fuerza de estabilización, al hacerse cargo del mando la OTAN.

¿Teme que Putin pueda utilizar el arma nuclear o es solo una exageración?

Es una exageración y una amenaza. La primera víctima sería quien apriete el botón del arma nuclear en Rusia porque la reacción de la otra parte (los países occidentales) sería inmediata. Creo que es una amenaza de disuasión que no llegará a emplearse.

¿Cree que Rusia puede romper Ucrania en dos partes?

Rusia quiere buscar bordear Ucrania por el este y cortarle todas las salidas al Mar Negro, con su base en Odessa, y dejarlo en un país continental para ponerse entonces a negociar, desde una posición de fuerza. No sé si lo conseguirán porque los ucranianos me están sorprendiendo gratamente por su feroz resistencia y allí entrarán asuntos étnicos o religiosos. La guerra es dinero y no sé si Rusia tendrá la capacidad económica suficiente porque el rublo está depreciado y la bolsa ha cerrado hace días para mantener esta invasión mucho tiempo. Mientras tanto, Ucrania tiene al apoyo del resto del mundo y podrá resistir. Si se encuentra apoyada, será muy difícil para Rusia, con independencia de las reacciones internas de los rusos contra Putin.

En realidad, ¿esta es una guerra de guerrillas?

Los ucranianos no tienen ejército y esa guerra de guerrillas tienen muchos ejemplos como el de España con Napoleón, el primer ejército del mundo al que se le plantaron los españoles, como en Zaragoza, y en seis años (1808-1814) salió de nuestro país con el rabo entre las piernas. Hace falta un líder, que lo tienen, una razón (la invasión) y un pueblo dispuesto a resistir. Las tres cosas se dan en Ucrania. La toma de la capital Kiev va a ser un asunto muy peliaguado y están todavía atascados. Putin quiere hacerlo cuanto antes, pero no puede todavía.

¿La logística del ejército ruso no funciona?

Yo soy diplomado en logística y en estos momentos el gran problema es llevar los tanques desde Rusia hasta Ucrania, los carburantes, las municiones, y trasladar a los heridos. Esto es lo que le pasó a Napoleón en Rusia.

¿La reacción de solidaridad de los españoles con los refugiados ucranianos le sorprende o es que somos así, como pasó en Bosnia?

Esto lo llevamos en los genes. Somos un poco Quijotes. Hay que ayudar por encima de todo y en Bosnia tuve casos curiosísimos, como un soldado murciano que se llevó más de 200 kilos en cuadernos, lapiceros y libros para repartir. Ahora pasa lo mismo.

¿A Putin le está ahogando el tiempo sin acabar la invasión?

A Putin le está ahogando que el tiempo le apremia mucho. Las sanciones económicas surtirán efecto a medio o largo plazo, pero la guerra continúa y eso juega en contra del país. Habría que proponer enviar cascos azules a Ucrania, pero el problema es que vayan bajo el Consejo de Seguridad de la ONU, donde está Rusia y lo vetará. Hay que acelerar el final de la guerra como sea porque si no van a planchar Ucrania o lograrán la parte oriental del país, como hicieron con Crimea, algo que provocó una reacción muy tibia de Occidente.

¿En cuánto tiempo cree que podría imponerse una negociación?

No sé cuánto tiempo, pero depende de la toma de Kiev y les va a costar, contando con el espíritu de lucha de los ucranianos y de su líder. Mientras no conquiste la capital (Putin) no creo que se atreva a pedir condiciones para la paz. Es una ciudad muy populosa, tienen que ganar casa por casa para que ondee allí la bandera de Rusia.