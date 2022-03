Los expertos consideran que "no es el momento" de dejar de contabilizar casos de covid

"No es el momento de contabilizar solo los casos graves de covid. Si a día de hoy vamos medio ciegos porque no hay rastreo, ahora iremos con los ojos completamente tapados. Sabremos si la incidencia sube con mucho retraso, cuando aumenten los ingresos y los muertos. Tampoco sabremos la protección que darán las vacunas". Es la opinión del epidemiólogo y profesor de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, Nacho de Blas, que rechazó el nuevo sistema de vigilancia covid anunciado este jueves en Zaragoza por la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

A efectos prácticos, según de Blas, "todo ha terminado". "A partir de ahora se justificará la retirada de las mascarillas en el interior y se volverá a la total normalidad cuando en esta última onda han fallecido 1.000 personas en Aragón", lamentó el epidemiólogo. El profesor justificó que este tipo de decisiones se "suelen tomar" cuando la situación de un virus está "controlada". "Ahora hay una variante de delta y ómicron, reinfecciones mensuales y la incidencia en países cercanos como Italia, Portugal y Francia está subiendo", subrayó, al mismo tiempo que afirmó que en estos momentos, "no está clara la evolución que va a seguir el coronavirus".

Según explicó la ministra Darias este jueves, en los entornos vulnerables -como en los centros de mayores- sí que se realizará un control de brotes, algo que según el profesor, sucederá pronto. "En las residencias se vacunó hace cuatro meses y la inmunidad vacunal cae. El problema es que se van a dar cuenta de que hay un problema un tiempo después", afirmó.

Para Juan José Badiola, director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, la decisión es "prematura". "Yo hubiese esperado a Semana Santa porque el mensaje que se transmite ahora a la población es que la pandemia ha acabado", señaló. A día de hoy, puntualizó, "monitorizar el número de casos y saber como evoluciona la incidencia es importante".

Por su parte, el profesor titular del Departamento de Física de la Universidad de Zaragoza, Jesús Gómez Gardeñes, consideró que la decisión del Gobierno central es "un puente hacia un sistema de vigilancia mucho más desarrollado". El virus, apuntó, "está evolucionando constantemente". "El hecho de que tengamos algún cambio de política suponen una serie de desafíos para el país", subrayó.

"El sistema de conteo detallado permite conocer de manera más exacta la situación que se atraviesa en cada momento, lo que posibilita reaccionar de manera temprana e implantar restricciones si se considera necesario", defendió el profesor. Ahora, aclaró, "se pierde la inmediatez". "Tendremos que ver si tenemos la capacidad de reaccionar a tiempo", sentenció.

Red centinela

Nacho de Blas defiende que no se ha seguido un proceso "correcto". "Si vamos a cambiar un sistema, lo normal sería intentar comparar el que tenemos actualmente con la red centinela que se pretende implantar manteniendo ambos durante dos meses. Si los resultados fuesen similares, sería la mejor manera de saber que funciona, explicó. Para el profesor de Física de la Universidad, es "fundamental" que se implante una red centineral moderna, no solo para covid, sino también para todo tipo de enfermedades, "desde las contagiosas hasta las que no lo son". "Necesitamos un sistema experto para valorar cual es la evolución de muchas patologías", sostuvo.