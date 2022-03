Itesal y el sector del aluminio urgen al Gobierno a actuar para frenar la escalada de la luz

Contener la escalada de los precios de la luz. Esa es la petición de urgencia que las casi 80 empresas del sector del aluminio de toda España, integradas en la asociación AEA, que preside el aragonés Armando Mateos, director general de Itesal (fabricante de perfiles de aluminio en Pina de Ebro), trasladaron este jueves a los ministerios de Industria y Energía.

"En la junta extraordinaria que tuvimos, algunas empresas se mostraron partidarias de convocar un paro general para presionar al Gobierno, pero al final se quedó en enviarle un documento conjunto con CEOE y Confemetal", dijo. "Necesitamos medidas urgentes" que pasan por "desindexar el gas de la factura eléctrica para estabilizar los precios", añadió. "Somos en la AEA cerca de 80 empresas con 6.000 trabajadores, pero por debajo de nosotros están los industriales que fabrican sus productos con nuestros perfiles de aluminio, es decir, que este sector da empleo a más de 25.000 personas". Por eso, insistió, el Gobierno y la UE tienen que actuar y es urgente.

"No puede ser que nos entre un pedido hoy y no sepamos a qué coste lo vamos a producir mañana. Necesitamos estabilidad en los precios", manifestó recordando que no es la primera vez que se dirigen al Gobierno para pedirle que tome cartas en el asunto. Ahora, además de enviar una carta al ministerio de Industria y de Energía, piensan hacerlo también al de Trabajo para que habilite un sistema de "ERTE de subsistencia" por si esta situación de altos costes energéticos persiste. En el caso de Itesal, que emplea a 190 trabajadores en la planta de Pina de Ebro y tiene a 200 más repartidos en almacenes por toda España, aseguró que no han parado de trabajar debido a la importante demanda de pedidos.

"Ha habido que ajustar márgenes y que los clientes asuman parte de estos incrementos, pero no ha habido ningún ajuste ni decisión de cierre temporal. Así lo he trasladado a la representación de los trabajadores", afirmó. Preguntado por si otras empresas del sector en Aragón han tenido que parar para no pagar un coste eléctrico tan alto por producir, mencionó -además de las electrointensivas como Megasider o Ferroatlántica- a Ingalza, de la que dijo, "este miércoles retomó la actividad tras interrumpirla un par de días". Hay muchas empresas, advirtió, que se están planteando parar si esta escalada no se frena y recordó que en el caso de Itesal se ha pasado de pagar 65.000 euros de luz mensuales antes de que se disparase el precio a más de 200.000 en la actualidad y en gas de 20.000 a 80.000 al mes.

Lo que piden las empresas al Ejecutivo es tomar medidas para frenar esta escalada de precios de la luz y corregir la falta de suministro de materia prima. "Problemas que están poniendo en grave riesgo a las empresas y retrasan inoportunamente proyectos de inversión", indicó Mateos.

"En Fundiciones Río Ebro, que tiene un consumo muy elevado de electricidad para ser una pequeña empresa, de momento vamos trabajando. Nuestros clientes están asumiendo el incremento de costes, aunque no al 100%", explicó Pilar Bernal, gerente de esta empresa familiar, que asegura que estos costes "más que disparados son un disparate" por su fluctuación continua y ante los que no sabe "cómo responderá el mercado dentro de unos meses".