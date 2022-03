Ucraniana en Zaragoza: "He pedido a mis padres que vengan, pero quieren luchar por Ucrania"

"He pedido a mis padres que vengan, pero quieren luchar por Ucrania. Defenderían su tierra como sea. No van a dejar todo lo que tienen allí y son muchos los que han hecho lo mismo. El país está más unido que nunca". Es el relato de la ucraniana Olena Panasyuk, que lleva viviendo 15 años en España. Ayer protagonizó un concierto - ‘Los corazones lloran por Ucrania’- en homenaje a su país. Más de un centenar de personas acudieron al Aula Magna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza para escuchar los temas que cantó Panasyuk, tanto en solitario, como con el coro que dirige, ‘Dona Nobis Pacem’, del Colegio de Médicos de Zaragoza.

La soprano emocionó a los asistentes con un repertorio plagado de símbolos a Ucrania. Desde una canción con el nombre del país, hasta una de unos enamorados que se tuvieron que separar porque el joven fue llamado a filas en la guerra. También quiso hacer un guiño al sufrimiento que ocasiona un conflicto así en las familias. "Cuando una madre rusa no pueda volver a ver a su hijo porque ha muerto en la guerra va a sufrir mucho. Al igual que las ucranianas. No se porque mandan a estos chicos jóvenes como carne de cañón a destruirlos", señaló.

Los padres -de 77 y 69 años-, el hermano y los sobrinos de Panasyuk viven en Ucrania y no quieren abandonar el país. "Residen en la zona oeste del país y de momento no han llegado los rusos. Me han dicho que la ciudad se están preparando para defenderse. La gente está patrullando las calles. Algunos civiles han conseguido armas y han elaborado cócteles de molotov", subrayó. Ahora, toda su familia vive en la misma casa. "Mi hermano vivía en una planta alta de un edificio y pensó que era más seguro estar con mis padres en su casa, ya que tienen un sótano amplio donde refugiarse", explicó. La ciudad donde residen tiene una central nuclear, y de hecho, su hermano, no ha acudido al servicio militar porque está "defendiendo las instalaciones". "Tengo miedo de que ataquen la central como ha sucedido hoy -por ayer-" en Zaporoyia, apuntó.

Panasyuk pasa todos los años un mes de verano en su país natal. "Tengo mucho vínculo con mi tierra. Vivir todo esto es muy duro. Pienso muchas noches que debería ir allí para ayudar", relató. Ucrania, aseguró, "es un país donde se vivía tranquilo". "Ahora, todo ha cambiado", lamentó.