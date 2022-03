Repollés asegura que la pandemia avanza a una fase de transición y la vigilancia se centrará en las personas más vulnerables

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha reconocido esta mañana durante su visita a la unidad de ictus del Hospital Royo Villanova que se avanza a una nueva fase en el control de la pandemia de coronavirus en el que se basarán en "una atención específica y una vigilancia a personas más vulnerables".

Tal y como ha afirmado, en estos momentos, tras dos años de crisis sanitaria y con unas elevadas tasas de vacunación, es el momento de abordar "de forma gradual toda esta serie de cambios". "Mientras sigamos viendo que desciende la curva de contagios y la presión hospitalaria, que disminuye a mucha velocidad, tanto en intensivos como en camas convencionales, habrá que avanzar necesariamente a un periodo de transición en el control de la enfermedad".

Y en este escenario, precisamente, el Ministerio de Sanidad decidió suprimir a partir de este sábado las cuarentenas de los contactos estrechos no vacunados -una medida que afectaba, principalmente, a la población menor de 12 años-, "al considerarse que no son necesarias en un momento en el que la vacunación es tan intensa en nuestra comunidad autónoma y en España, en general, y en este momento no aportan más valor al control de la enfermedad, y sobre todo, de la enfermedad grave, y al fallecimiento de personas vulnerables,, que es donde nos vamos a centrar".

En este sentido, la próxima semana mantendrán un encuentro en Zaragoza el Ministerio de Sanidad y las comunidades para aprobar un nuevo documento de vigilancia. Todas las regiones "iremos de la mano para avanzar a un periodo de transición, de endemia o de enfermedad crónico, y este nuevo sistema de vigilancia podrá ser más similar al de otras enfermedades respiratorias, como la gripe".

Repollés ha afirmado: "Vamos dando pasos firmes poco a poco, todos juntos, siempre basados en la evidencia científica. La supresión de las cuarentenas es el primer paso, y después saldrán otros para modificar la vigilancia y transición hacia una nueva forma de abordar la enfermedad". En la reunión prevista en Zaragoza se tratará también la eliminación de las mascarillas en interiores: "De esta reunión saldrán documentos muy potentes, será muy importante de cara al futuro de control de coronavirus".

Plan de Atención Primaria

La consejera de Sanidad ha adelantado, además, que el Departamento trabaja en un plan para reformar la Atención Primaria, bajo el paraguas de la estrategia nacional de abordaje de una modificación de este sistema, pero teniendo en cuenta las peculiaridades de la Comunidad.

Aunque no avanzó detalles, reconoció que este plan específico para Aragón "está ya muy avanzado". "Teníamos una apuesta firme en la salud digital y la telemedicina" y ya se han puesto en marcha acciones, como la próxima licitación de una plataforma que permita acercar las videoconsultas a todos los centros de salud de Aragón, "no solo con los pacientes sino entre los profesionales".

El plan de reforma de al Atención Primaria se presentará a los agentes sociales en un proceso participativo el próximo día de 22, de cara a contar con el documento definitivo antes del 31 de marzo.