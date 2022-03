María José Pérez del Pozo: "Putin está quedándose aislado y la guerra va a durar más de lo previsto"

María José Pérez del Pozo, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid especializada en política exterior de Rusia, cree que Vladimir Putin está cada vez más aislado, pero Ucrania se enfrenta a una larga guerra. Es especialista en temas de Comunicación Internacional, así como en Europa Central y Oriental.

¿Cómo ha llegado a este extremo Vladimir Putin al atacar Ucrania y hasta dónde puede llegar?

El origen es antiguo, desde la revolución de colores en 2004 hubo una serie de levantamientos, uno de ellos en Ucrania, que derribó a un gobierno pro-ruso para implantar otro anti-ruso. Putin considera que desde entonces hay una traición de Occidente y una política de acorralamiento hacia Rusia. Cree que todo el espacio postsoviético, salvo los tres países del Báltico (Letonia, Estonia y Lituania) que los da por perdidos desde el principio, es su área de influencia. Ellos le llaman el extranjero próximo y toda su política exterior se centra en ese espacio.

"Putin se ha dado cuenta de que no va a ser una operación muy rápida como preveía, y además todo el mundo, desde Occidente a la ONU y China, se está poniendo en contra de Rusia"

¿A qué obedece una violencia tan desatada?

Putin está siendo especialmente violento porque se ha dado cuenta de que no va a ser una operación muy rápida como preveía y además todo el mundo, desde Occidente a Naciones Unidas y China, se está poniendo en contra de Rusia. No tiene un aliado donde apoyarse en esta operación. En contra de su previsión, se está quedando aislado y el conflicto va a durar bastante más de lo que pensó. Así organiza actuaciones como la del lunes, celebrando una conferencia aparentemente de paz (con Ucrania) e intentando apoderarse del relato conciliador y pacificador, mientras reorganiza las tropas para atacar Jarkov con todas sus fuerzas.

¿Putin miente en su discurso o intenta recuperar el Imperio ruso que ya desapareció con la caída del muro de Berlín?

Putin da la imagen de que necesita ser respetado en el mundo y para ello va a hacer lo que sea. Atribuye la historia de los últimos veinte años a una política de acoso y derribo por parte de Occidente contra Rusia, que intenta el aislamiento e injerencia en un espacio que él considera de influencia.

La respuesta de la OTAN que no entra en la guerra, pero al final la UE vende armas a Ucrania, ¿puede alargar el conflicto?

Las ayudas militares aprobadas van a influir en que la respuesta de Putin sea todavía más violenta, como con las bombas de vacío que se han denunciado que ha utilizado. Además, va a utilizar a la población civil como pasa en todos los conflictos. Pero la OTAN no puede ir más allá porque no puede, ya que tiene delante a una potencia nuclear y no estamos para probar cómo va a responder, si hubiera una mayor participación y más activa. Puede haber más ayudas económicas o militares (a Ucrania), pero creo que no irá a más. No podemos probar cómo sale el experimento.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, reconoció en el Líbano que se van a reforzar las fuerzas armadas de la OTAN en los países de frontera con Rusia (del Báltico a Bulgaria). ¿Hasta dónde pueden llegar?

Es una forma de controlar las capacidades en los flancos del norte y sureste. No hay que olvidar que las operaciones anfibias desde Crimea están siendo clave y la posición de la OTAN en los países cercanos al Mar Negro es muy importante para reforzar esa zona. Es lógico que se refuercen esas zonas, pero eso son actuaciones habituales de la OTAN y no significarían entrar en el conflicto.

"La opinión pública rusa se ha movilizado más que nunca. Si antes las operaciones de política exterior de Putin le servían para aumentar su popularidad, ahora no es igual porque hay una cierta sintonía entre el pueblo ruso y el ucranio"

¿Esta guerra nació para ser corta y puede acabar siendo larga porque no era tan fácil como pensaba Putin?

Esta guerra puede ser larga para Putin, para Ucrania y para Europa. No hay ninguna medida que la puede acabar de manera decisiva. Las sanciones son importantes y van dirigidas al lugar adecuado, pero sus efectos se verán a medio y largo plazo. Por eso no van a cambiar los planes de Putin. La opinión pública rusa se ha movilizado más que nunca. Si antes las operaciones de política exterior de Putin siempre le han servido para aumentar su popularidad y legitimar su sistema más, esta no es igual porque es Ucrania y hay una cierta sintonía entre el pueblo ruso y el pueblo ucranio, pero más desde Rusia hacia Ucrania. Los levantamientos y las manifestaciones contra la invasión son importantes, pero no decisivos porque nadie lidera ese movimiento de oposición. No van a cambiar los planes de Putin y podemos estar ante una guerra larga porque estamos ante un ejército extraordinario en efectivos y capacidades. Es uno de los puntos fuertes de Rusia su aparato militar y puede utilizarlo contra Ucrania y no hay nada que se pueda hacer desde fuera que pueda pararlo. Ni con sanciones ni con la actuación de la OTAN. Nunca ha existido un conflicto así en Europa, que todo el continente se vaya a enfrentar a una potencia nuclear.

¿Putin quiere un gobierno títere en Ucrania, que deje de ser un país para convertirse en una provincia de Rusia?

Posiblemente, éste es uno de los planes con los que juega Putin. O pensar en la misma situación de Chechenia y colocar a un hombre fuerte como Cadiro, que es una especie de alter ego del propio Putin para controlar el territorio.

"La UE ha mostrado un gran dinamismo en este conflicto al romper líneas rojas, ha sido muy activa"

¿La UE perderá con la ocupación de Ucrania, cuyo presidente no hace más que reclamar su ayuda?

La Unión Europea ha mostrado un gran dinamismo para romper líneas rojas que tenían, al crear el fondo de la paz, organizar la compra de diversas armas y coordinar las sanciones con Gran Bretaña, Estados Unidos y Japón, que se suma ahora. Ha sido muy activa y ha roto barreras que sin este conflicto hubiera costado mucho. Hay que seguir a Alemania, al destinar ahora un 2% del PIB a la defensa (fuerzas armadas) es muy importante.

Alemania ha reaccionado con ese aumento del presupuesto armamentístico por lo que implica la invasión de Ucrania por Rusia.

Sí, y eso va a contribuir a crear nuevas mecanismos defensivos dentro de la Unión Europea en la política exterior y hacerlo de una manera conjunta, no separada. Sorprende esta fórmula tan flexible y que Alemania lo haya decidido de una forma tan ágil, en una organización con 27 miembros. La UE es muy consciente de las limitaciones de las medidas que está tomando y puede aumentar las sanciones, pero el gas sigue viniendo de Rusia a través de Ucrania. Hay que cortar esa vía y organizar ahora la distribución del gas en Europa, donde España tendría más importancia con la gasificación. Pero ese se reserva para una segunda parte.

Ha sido profesora visitante en una universidad de Polonia, por donde están acampando los ucranianos y los españoles que han llegado al aeropuerto de Barajas. Ahora todo el mundo quiere salir. ¿Hace falta crear ese corredor humanitario?

Desde luego, si la guerra se sigue complicando necesita que la Cruz Roja participe y la Unión Europea facilite la creación de corredores humanitarios.

Los geos montaron una salida a la medida desde Kiev para los españoles pero fue muy complicado…

Está complicado porque Kiev es una ciudad cerrada, donde no se puede entrar y salir. Si la mesa de negociaciones sigue abierta es posible implementar algún corredor u otras medidas humanitarias, como en Siria, para no dejar aislada a la población. Aunque esa mesa sea boicoteada por Rusia desde el principio porque es un país especializado en eso, porque es juez y parte.