Un aragonés en el olimpo mir: "Lo más duro es mantener la cabeza encima de los hombros, aguantar la presión psicológica"

Víctor Villarmín Martín (La Almunia de Doña Godina, 1997) es el número 44 del mir (médico interno residente) de este año. Este almuniense acaba de conseguir la mejor nota de un aragonés estudiante de la Universidad de Zaragoza en un examen al que se presentaron trece mil graduados de toda España. Le ha cogido por sorpresa, fue su madre la que miró el listado de calificaciones y le avisó, y ahora tiene que analizar con calma la especialidad que elige y su próximo destino entre más de 8.100 plazas en hospitales de prácticamente todo el país. No lo tiene claro aún. No pensaba que quedaría en tan buen puesto y maneja un póquer de posibilidades sin decantarse: Digestivo, Cardiología, Neurología, Medicina Interna y uci.

"Cuando salí del examen estaba contento y súper tranquilo por la forma en que lo había hecho, controlé los tiempos y cumplí la planificación que tenía pensada, hacer paradas para descansar y comer algo", explica. Además, prefirió no comprobar la plantilla de respuestas "porque no quería decepcionarme dos veces".

Finalizó los estudios el curso pasado y empezó ya a prepararse en el segundo cuatrimestre, "uno de los momentos más duros", compatibilizándolo con las prácticas, el trabajo de fin de grado y el examen práctico en el que se evalúan competencias clínicas. Apartir de junio, tras una semana de vacaciones, llegó el maratón de algo más de siete meses de estudio "doce horas diarias a piñón de lunes a sábado" y presión psicológica.

"La elección telemática de plaza es un atropello, antes aún se podía justificar, pero ahora no. Todos hemos visto estos días la gala de los Goya o la votación de la reforma laboral"

Como muchos de los futuros médicos, Víctor recurrió a una academia, en su caso Mir Asturias, e hizo una preparación ‘online’. "Lo más duro es mantener la cabeza encima de los hombros, mantenerte fuerte mentalmente, porque constantemente estás siendo evaluado y valorado y eso es algo que te puede ir minando poco a poco". Reconoce que algunos días cerró los libros y se dio fiesta "porque no podía estudiar y así tomaba fuerzas". El deporte fue durante todos estos meses su principal vía de escape.

El temor a contagiarse de covid y quedarse a mitad camino planeó durante todo el tiempo. Se infectó justo antes de Navidad, lo pasó mal "un par de días", pero no le supuso ningún inconveniente para presentarse el pasado 29 de enero al examen que se celebró de forma simultánea en toda España. "Todo el esfuerzo hubiera valido la pena incluso con un resultado más modesto. El mir no es un fin, es un medio", asegura.

Elegir destino es la decisión que tiene que tomar ahora. Lo hará en abril y no tiene nada claro la especialidad que escogerá. Le atrae Digestivo en el Hospital Clínico de Zaragoza "porque tiene un equipo espectacular", pero también Cardiología, Neurología, "porque hice prácticas en el Servet", y Medicina Interna. Las prácticas en la uci del Miguel Servet a finales de 2020 también le hicieron "enamorarse" de este servicio. "Las jornadas eran muy largas y los pacientes morían, no había paños calientes. Tuve dos tutores muy buenos, todo el mundo me hizo sentir parte del equipo y salí de ahí encantado", recuerda. De momento, esta próxima semana va a visitar el Hospital 12 de octubre de Madrid y quiere acudir a las jornadas de puertas abiertas que organizan otros centros.

Su interés por la Medicina empezó en bachillerato. Ahora relata con una sonrisa que tras la prueba de acceso a la Universidad se matriculó en Veterinaria, su segunda opción, porque la nota no le dio para entrar en Medicina en el primer llamamiento.

Polémica elección telemática

La elección de plaza volverá a ser telemática, un sistema que se impuso con polémica de por medio el año pasado por la covid y con el que se muestra crítico. "Es un atropello, antes aún se podía justificar pero ahora no. Todos hemos visto estos días la gala de los Goya o la votación de la reforma laboral", señala. Con este proceso tienen que presentar una largo lista de preferencias, con tantas opciones como el número que el aspirante ha obtenido, clasificadas y ordenadas por hospital y especialidad. Un modo de asignación ‘online’ que "ha provocado muchas renuncias".

En mayo se embarcará en la vida laboral, será residente de primer año y comenzará la relación con los pacientes, uno de los aspectos que más le atrae de la profesión que ha elegido. Tiene muchas puertas abiertas.