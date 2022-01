Medidas anticovid y muchos nervios para optar a una plaza de especialista sanitario

Más de 1.100 personas se han presentado este sábado en Zaragoza a los exámenes convocados por el Ministerio de Sanidad para optar a algunas de las 10.634 plazas ofertadas de Formación Sanitaria Especializada en Medicina, Farmacia, Enfermería y de las titulaciones del ámbito de la Psicología, Química, Biología y Física, 329 de ellas en Aragón. La mayoría están destinadas a médicos internos residentes (mir).

Es el caso de Javier Callau, que esperaba este sábado junto a varios compañeros su turno para acceder al aula donde se jugaba su especialidad para los próximos años, al igual que todos los que se presentan a la prueba. En su caso, su primera opción sería Cirugía General. Para llegar hasta aquí, ha explicado, ha dedicado largas horas de estudio, entre 8 y 12 al día. Y, para evitar cualquier incidente relacionado con la covid, estos últimos días su familia ha reducido las interacciones sociales para minimizar también los riesgos. Minutos antes de acceder al aula para hacer el examen reconocía: "Espero que esta sea la primera y la última vez".

Otra joven que esperaba también en la Facultad de Educación era Sara Herrero, que ya obtuvo plaza de residente como médica de Familia y que se vuelve a presentar a las pruebas mir, reconoce, para optar a otra especialidad.

Teresa, candidata a la formación especializada para una plaza de psicólogo interno residente (pir), reconocía que era la cuarta vez que se presentaba al examen; y Marta, que optaba a las pruebas por Biología, el tercero. En su caso, ya está trabajando en el sector privado.

El examen se realiza de forma simultánea en todo el país y los candidatos pueden acceder a cualquiera de los puestos del territorio nacional. En Aragón, las pruebas se centralizan en las Facultades de Derecho y de Educación y los candidatos han entrado de forma escalonada a partir de las 15.00 para facilitar el acceso ordenado. Una vez dentro de los edificios, los futuros residentes han tomado asiento en sus aulas, previa presentación del DNI. Aunque falta por concretar cuántos candidatos no se han presentado, algunos responsables de vigilar el examen adelantaban que la cifra no será alta, y puede rondar los dos o tres por aula. Hay que recordar que el Ministerio no ha permitido acudir a la prueba a quienes presenten algún síntoma de covid, a aquellos diagnosticados de coronavirus que no hayan finalizado el periodo de aislamiento domiciliario y a las personas que se encuentren en cuarentena por ser contacto estrecho, salvo aquellas que hayan recibido la pauta completa de vacunación o hayan pasado la infección en los 180 días anteriores al último contacto con el caso.

Los asistentes tienen por delante cuatro horas y media para responder a las 200 preguntas de las que constan las pruebas de acceso, más 10 de reserva, con cuatro opciones de respuesta, de las que solo una es correcta. Y para hacer frente a esta intensa tarde, los jóvenes llevaban agua, algún caramelo, el reloj (para ir controlando el tiempo) y un bote de gel hidroalcohólico. Durante el examen las ventanas y las puertas están abiertas, para facilitar una ventilación cruzada y se mantiene una distancia de al menos un metro y medio.

Minutos antes del inicio se leyeron las instrucciones a los asistentes, aconsejándoles que firmaran la hoja de respuesta antes de comenzar el examen para evitar despistes. Durante la prueba se recomienda evitar en la medida de lo posible el consumo de alimentos y, si fuera imprescindible, se deberá solicitar autorización al Interventor de mesa. Si se necesita beber, deberá retirar y volver a colocarse adecuadamente la mascarilla, lo más rápido posible.

Terminado el llamamiento, y a partir de las 16.00, ha comenzado el ejercicio, tras abrir los paquetes precintados que contienen los cuadernos de la prueba en presencia de las personas que van a examinarse. A partir de ese momento ya no se ha permitido el acceso al aula a ningún aspirante. Durante la primera hora, nadie podía salir de la clase.

Un total de 28.714 aspirantes han sido admitidos para presentarse al examen este año en 28 localidades de todo el país. Se trata de una oferta récord, tras tres años consecutivos de incremento. Se ha aumentado un 3,8 % el número de plazas respecto al pasado año (385 plazas más) y un 9% con respecto a 2019. El 7% de las plazas se reserva para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% (745 plazas en total).

En concreto, en la titulación de Medicina, la oferta es de 8.188 plazas (incremento de un 2,5%), de las cuales 573 plazas se reservan a personas con discapacidad. La especialidad con mayor oferta es Medicina Familiar y Comunitaria con 2.336 plazas. A ellas aspiran 13.060 médicos, un 52% de los aspirantes de Universidades españolas finalizaron sus estudios en 2021.

La oferta de la titulación de Enfermería asciende a 1.822 plazas, un 8,3% más que en la convocatoria previa, de las cuales 128 se reservan para personas con discapacidad. La especialidad de Enfermería con mayor oferta de plazas es Enfermería Familiar y Comunitaria con 748 plazas (incremento 8,1%). El número de aspirantes de Enfermería es de 7.915.

En el resto de las titulaciones la oferta es de 309 plazas en Farmacia y el número de aspirantes 1.711, 204 plazas ofertadas para las titulaciones del ámbito de la Psicología y 4.435 aspirantes, 46 plazas ofertadas en Biología y 1.107 aspirantes, 43 plazas en Física y 245 aspirantes y 22 plazas en Química a las que concurren 241 aspirantes.