Aragón se vuelca con la comunidad ucraniana y ofrece "todos sus recursos" para acoger refugiados

Aragón se ha volcado este viernes con la comunidad ucraniana y ha ofrecido al Gobierno central "todos sus recursos" para acoger refugiados ante el estallido de la guerra con Rusia. También se ha comprometido a ayudar a los alrededor de 2.300 ucranianos que residen en estos momentos en la región. Las palabras de aliento han llegado tanto desde el Pignatelli como desde las Cortes de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, entre otras instituciones.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, y la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, se han reunido a primera hora con la presidenta de la Asociación Ucraniana de Residentes en la Comunidad, Alina Klochko. El líder regional ha reconocido la "angustia" del pueblo ucraniano y ha vuelto a pedir "una defensa férrea" de la legalidad internacional y la soberanía de Ucrania para "obligar al autócrata ruso a dar marcha atrás". "Nos preocupa por encima de todo la crisis humanitaria. Desde ayer, la consejera de Ciudadanía está en contacto con el Gobierno de España para hacerle saber la disponibilidad de nuestra Comunidad para acoger refugiados, niños y adultos, como se viene haciendo en los últimos años", ha explicado Lambán.

Asimismo, ha recalcado que Aragón está dispuesta a acoger "todos los recursos de los que dispone" para atender emergencias ante los problemas que vayan surgiendo en dicho país. "Queremos que sepan que aquí están en su casa. Son hermanos, personas que gozan de toda nuestra simpatía y apoyo", ha subrayado.

Klochko, por su parte, se ha mostrado agradecida por la atención y el entendimiento de las instituciones aragonesas. "Estoy sorprendida, mucha gente me ha llamado en las últimas horas diciendo que quiere ayudar. Tenemos un vecino que miente mucho y confunde a la gente. Menos mal que estamos enterados y nuestros militares son fuertes", ha dicho. A fin de canalizar toda la información, ha abierto una cuenta en Facebook, llamada 'Asociación Ucraniana de Residentes en Aragón', en la que tratará de resolver todas las dudas existentes.

Desde 2015, ha precisado la consejera Broto, la Comunidad ha acogido a 269 refugiados ucranianos, aunque no todos han terminado quedándose en Aragón. "La Comunidad está dispuesta a acoger a todas aquellas familias que decida el Gobierno central. La acogida se hace a través de cinco asociaciones. Aquí en Aragón nos encargamos de que tengan acceso a una asistencia sanitaria y a una educación para sus hijos", ha explicado la titular de Ciudadanía, al tiempo que ha recordado la tradición que existe en Aragón en la acogida de niños ucranianos.

Por su parte, las Cortes de Aragón han impulsado una declaración institucional condenando el ataque de Rusia a Ucrania y expresando su solidaridad con el pueblo ucraniano. El Parlamento, según ha expuesto su presidente, Javier Sada, al inicio del pleno, también ha reiterado "la necesidad de cumplir con los acuerdos de Minsk y el derecho internacional para alcanzar la paz en la región y cesar la ocupación rusa". "Apoyamos todas las acciones pacíficas para facilitar el diálogo, evitar un enfrentamiento abierto a gran escala y sancionar el incumplimiento del derecho internacional. Instamos, asimismo, al Gobierno de España a que, en coordinación con la Unión Europea, lleve a cabo estas gestiones, y animamos a cumplir con el deber moral de defender la libertad y los derechos fundamentales de los ciudadanos ucranianos frente a cualquier agresión u ofensiva externa", ha dicho.

En esta línea, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha aludido antes de comenzar el pleno municipal a los "tristísimos acontecimientos que están ocurriendo ahora mismo en Ucrania". El Consistorio no ha podido sacar adelante una declaración institucional por la falta de consenso entre los portavoces. El regidor, no obstante, ha querido dejar constancia de la "condena y solidaridad" de los representantes locales. "Esta guerra nos va a afectar a todos muy directamente, no solo emocionalmente sino en otras muchas cuestiones", ha recalcado.