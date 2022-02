Casi 70 años dando luz a la industria

Poco imaginaba Elías Álvarez al establecerse por su cuenta a los 25 años, tras haber trabajado once años como asalariado, que el negocio que fundó entonces, Mindual, especializado en instalaciones eléctricas, llegaría a cumplir 69 años y que vería cómo su nieto, ya en tercera generación, asumía las riendas. «He tenido suerte con mis hijos. Hay armonía, lo que es fundamental para que la empresa familiar prospere». Lo confiesa con 94 años este empresario zaragozano que empezó solo con un destornillador, un alicate y unas tijeras en un pequeño taller de la calle Moncasi para trasladarse al poco tiempo, en cuanto tuvo encargos suficientes, a una nave en el polígono de Cogullada.

«El peor momento en mis comienzos como empresario fue cuando el ministro de Economía de Franco, López Rodó, suspendió todos los créditos», recuerda Álvarez. Entonces pudo salir adelante gracias al aval que le dio uno de sus clientes, Anadón Galindo. Pasados unos meses desde aquello, rememora el fundador de Mindual, ya contrató a un trabajador y un aprendiz y poco a poco la empresa fue creciendo hasta tener unos 30 empleados. Ahora la compañía, convertida desde 2021 en hólding Grupo Mindual, emplea a más de 90 trabajadores y espera llegar a 100 a lo largo de este año al incorporar a varios ingenieros en las tres sedes que tiene (Zaragoza, Madrid, Barcelona), además de apoyarse en el personal de varias empresas colaboradoras.

«Desde que fundé la empresa ha ido creciendo, sorteando crisis y baches. Me jubilé a los 64 años aunque después me reincorporé unos años, tras el fallecimiento de mi mujer hasta los 71 porque necesitaba trabajar», recuerda Elías Álvarez. Sin embargo, «he de decir que el gran impulso y expansión de la compañía viene cuando se incorporan mis hijos al terminar las carreras: Ramiro, que hizo la de ingeniero técnico, y Juan, la de economista. Cumpliendo una de las cláusulas que rigen la empresa familiar, destaca Álvarez, ambos se habían curtido un par de años fuera de la compañía antes de entrar a dirigirla y eso les sirvió para ver el campo de expansión que tenía Mindual. «El relevo familiar ha funcionado. La unidad ha sido clave», señala.

Su nieto, Pablo, que es director general de Mindual , en tercera generación desde el pasado año permitiendo así que su padre y su tío preparen su jubilación, reconoce también que «el mayor crecimiento de Mindual se ha producido los últimos 5 años, al pasar de facturar 7 millones a 17 millones con una previsión de llegar a 20 en el corto plazo y seguir creciendo geográficamente. «Actualmente estamos en Zaragoza, Madrid y Barcelona, desde donde damos servicio a nivel nacional y Portugal», incide Pablo Álvarez. De su padre, su tío y su abuelo ha aprendido que «en Mindual las crisis se preparan en los años de bonanza gestionando bien los recursos para estar preparados y así si vienen mal dadas aguantar y mantener a la plantilla y poder seguir dando servicio a los clientes».

La diversificación, añade, también es clave para reducir riesgos. Muchos clientes, reconoce, les han acompañado durante estos años en el crecimiento. Pertenecen al sector industrial automoción, químico, farmacéutico, papel y logístico sobre todo de la mano de Montepino. Entre los grandes proyectos en los que están en Aragón, menciona la adecuación del pabellón puente de la Expo o de las instalaciones de Bon Àrea en Épila (Zaragoza).

La estimación de facturación este año, aún de incertidumbre, es crecer entre un 10% y un 15%. «Antes de la pandemia estábamos facturando 11 millones y en 2022 esperamos facturar 18,5 millones», destaca Pablo Álvarez, trabajando ya en la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales.

Una de las fortalezas de la empresa familiar, apunta, es que se pueda garantizar la transmisión de las acciones de generación en generación y para eso es fundamental la estabilidad y no las políticas cortoplacistas. «La visión, la misión y los valores de Mindual se van a mantener», asegura, pero «con nuevos procedimientos», eso sí, tratando de fidelizar siempre al cliente y a los trabajadores.

"Que los fondos lleguen a todo el ecosistema"

Con trabajo, ilusión y preparando el 70 aniversario el próximo año. Así está la dirección de Mindual, armonizando el paso de la segunda generación a la tercera y consolidando el proceso de cambio generacional iniciado por la firma hace 15 años. «El futuro está en profesionalizar las pymes españolas para que consigan una dimensión media de acuerdo a los estándares de los países más desarrollados y, también, en humanizarlas o poner a las personas en el centro de atención de las empresas, no solo al personal propio sino a los de todos los grupos de interés», señala Pablo Álvarez.

Respecto a los fondos europeos, confía en que «lleguen a todo el ecosistema que nos rodea» y que de verdad sirvan para que las empresas se adapten a los nuevos tiempos, sean capaces de digitalizarse, optimizar procesos y profesionalizarse, en definitiva». Respecto a de qué forma el Gobierno podría ayudar más a las empresas, responde que se conforma con que «les dejen trabajar tranquilos y no pongan palos en las ruedas», a la vez que muestra su preocupación por el tema de la fiscalidad. Algo, que dice, «últimamente está en boca de todos» y que «puede ser determinante para la continuidad de cualquier empresa familiar».