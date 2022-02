Alejandra Cortés: "Educar es dejar huella, no cicatrices"

Desde esta pasada semana, Alejandra Cortés Pascual es la primera catedrática del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Educación de Zaragoza.

Pertenece al terreno de la obviedad, pero ¿qué tal se encuentra con su nuevo estatus de catedrática?

Feliz y agradecida. El miércoles, en la exposición, pasé de la primera persona del singular a la primera persona del plural. Yo me he esforzado mucho hasta llegar aquí, pero ha habido muchas personas que me han acompañado en el camino. Es un acto de agradecimiento. Porque compartir es vivir. Educar es dejar huella, no cicatrices.

Hasta 2022 no hemos tenido una catedrática…

Es un dato que se define por sí mismo.

Mandela dijo que la educación es el arma para cambiar el mundo.

Precisamente mencioné a Nelson Mandela en mi exposición, porque cuando estuve en Sudáfrica, en un viaje para conocer escuelas del mundo, justo en ese instante falleció Mandela. Allí se ha creado la idea de ‘ubuntu’, que significa yo soy porque tú eres. También estuve en escuelas de Turquía.

¿Educación qué significa para usted?

Me gustan mucho los acrónimos.

Están muy bien como resúmenes sintéticos. Pero ¿educación, un acrónimo...?

Claro. Puede ser un acrónimo precioso.

Usted dirá…

La e de empatía, la de de dedicación, la u de hacer personas únicas, la ce de ciencia, la a de actitud y aptitud, la ce de conocimiento, la i de ilusión e inspiración, la o… la o tendría que pensar un poco más, y la ene de naturalizar o de normalizar, que cualquiera de esas dos enes está muy bien.

Yo creo que se traía preparada esta respuesta...

No… (sonríe).

¿Solo la cultura nos hará libres?

Mis valores están asentados desde la libertad. Desde luego, la educación te hace libre.

¿Qué es más importante, la casa o el aula?

Las dos, pero creo también en el tercer espacio educador, en el espacio en el que estás, en el entorno.

¿Teme que Google llegue a desarrollar funciones de padre y profesor?

Espero que no. Los padres son modelos que te hacen persona. Y los profesores son esenciales en la educación. Si internet pasa a realizar esas funciones de padre y profesor, desde luego, algo no estamos haciendo bien. Tampoco voy a demonizar internet, por supuesto. Ha significado un gran avance en todos los sentidos, pero debe ser utilizado con racionalidad.

¿Cree más en las ideas o en las ideologías?

Las ideas hacen ideología, y la ideología se mejora a través de las ideas. No creo en las ideas unívocas, pero me gustan las ideas. Creo más en las ideas que en las ideologías.

¿Cómo identifica a un líder?

Líder es el que cuida las tareas y las personas, y cada una de ellas aporta e importa.

Si Maslow construyera ahora su pirámide, ¿alteraría el orden de algún estrato?

Esa pirámide es muy occidental… Hay que contextualizarla en diferentes culturas. En esta jerarquía de necesidades humanas, desde las más básicas a los deseos más elevados, ¿la cúspide está en la autorrealización? Puede que sí. Eso de cultivar el espíritu está bien.

¿Cuál será el próximo techo a superar?

En casa tengo una cajita, un cofre en el que voy depositando cosas importantes de mi vida. Desde la niña disléxica que fui a la cátedra del pasado miércoles. Y aún queda mucho por llenar en ese cofre...