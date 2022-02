Los 12 estudiantes aragoneses becados por Amancio Ortega

El próximo curso harán las maletas para estudiar 1º de Bachillerato en centros de Estados Unidos o Canadá cumpliendo sus sueños de vivir esa experiencia fuera de España. Son los 12 jóvenes aragoneses que acaban de obtener una de las 400 becas de la Fundación Amancio Ortega, a las que se presentaron más de 10.000 estudiantes (de 4º de la ESO) de todo el país.

Hace apenas unas semanas les confirmaron que habían sido los elegidos -tras un largo proceso de selección, que comenzó en el pasado septiembre- y todavía no se lo creen. "Para mí, era algo imposible. Cuando vi mi nombre en la lista fue uno de los mejores momentos de mi vida. Una de mis amigas me informó de las becas y nos presentamos juntas; ella no pasó y yo sí, me sentía como si le hubiese robado su plaza", comenta Violeta Bruna, zaragozana de 15 años, cuyo nuevo destino educativo será New Brunswick -una de las provincias marítimas orientales de Canadá-. "Quería Estados Unidos, pero no me tocó. Ahora estoy encantada", añade.

La zaragozana Violeta Bruna. V. B.

El Programa de Becas de la Fundación Amancio Ortega comenzó en el año 2010 en Galicia y tres años después en el resto de España. Desde entonces, más de 3.500 jóvenes han disfrutado de ellas -de los cuales, 105 eran de Aragón-, tal y como informan fuentes de la entidad. "Durante un curso completo, los becarios asisten a clase en un centro educativo local y conviven con una familia anfitriona. Esta integración completa en la vida escolar de Canadá o Estados Unidos les permite no solo desarrollar al máximo su dominio del inglés sino también, a partir de todos los recursos que la beca pone a su disposición (clases, actividades extraescolares, familia y comunidad), vivir una aventura inolvidable a lo largo de los diez meses de estancia", detallan.

Hay que apuntar que dicha beca cubre todos los gastos del curso académico: viaje de ida y vuelta a la localidad de destino, tasas de escolarización y matrícula en un instituto público, alojamiento y manutención en una familia anfitriona (que es quien elige al estudiante en cuestión), seguro médico y de accidentes, convalidación del curso académico y una pequeña asignación mensual para gastos menores.

La pandemia motivó su interrupción y la Fundación retomaba la actividad en 2021 convocando estas 400 nuevas becas para el curso 2022-2023, 70 de ellas asignadas a estudiantes gallegos. Mientras, 10 de los aragoneses seleccionados son de Zaragoza, uno de Huesca y otro de Teruel. Todos tuvieron que superar unas exigentes pruebas y tras la primera fase -en la que pasaron 1.200- la nota de corte fue de 9,89, según explican.

Nicolás López, de Zaragoza y 15 años, se presentó al programa de becas junto a su hermano mellizo. "Nos lo dijo nuestra madre. Me apunté para probar y aquí estoy", afirma satisfecho. También a él le ha tocado Canadá (en la provincia de Ontario) y espera que esta experiencia única le marque de por vida. "Que me sirva para mejorar mi inglés, me siento muy cómodo cuando lo hablo; para aprender otra cultura y conocer gente; para forjar mi carácter y ser más independiente; para saber qué voy a estudiar en el futuro (dentro de la rama de Ciencias); y para probar nuevas cosas, entre ellas deportes como el voleibol", detalla este adolescente, al que le haría "ilusión" asistir al baile de graduación ('prom'), como vemos en las películas americanas.

El joven Nicolás López. Guillermo Mestre

Las expectativas de Nicolás son compartidas por el resto de becados, como Lucas Morevilla, quien resalta "la suerte" de tener esta oportunidad. "Irte a vivir a Estados Unidos (todavía no sabe a qué estado) y con la beca pagada es muy importante. Hay que aprovecharla al máximo aunque me dé un poco de pena dejar toda mi vida aquí", comenta este zaragozano, que tiene dos hermanas mayores que participaron en su día en el programa de la Fundación. "Les gustó la experiencia, aunque no consiguieran la beca", cuenta.

También Emma Torres, de Tamarite de Litera (Huesca), estudiará en EE. UU. "Estoy contenta y orgullosa, pero cuesta asimilarlo. Como esta beca no hay otra y tenían más esperanzas la gente de mi alrededor que yo. Me enteré que la había conseguido en el instituto, cuando miré la lista 'online', y todos mis compañeros me abrazaron. El proceso de selección ha sido muy largo, pero vale la pena. Estoy muy agradecida a Amancio Ortega y a todos los que han confiado en mí; espero que sea un año increíble", señala.

La estudiante Emma Torres, de Tamarite de Litera. E. T.

Para Nadia Ardid (de Zaragoza), también fue una sorpresa ser una de las seleccionadas. "Ha sido todo un reto; te has esforzado y cuanto te cogen te sientes aliviado porque has logrado lo que querías. Me alegro de que me haya tocado Estados Unidos. Cuando volvamos tendremos un punto de vista distinto y más experiencias en muchas cosas", asegura ilusionada. Lo único que le apena es no ver crecer en ese tiempo a su hermano, un bebé de pocos meses (no pueden regresar a España hasta final de curso ni recibir visitas de familiares con el fin de facilitar una inmersión completa en los países de destino).

La estudiante zaragozana Nadia Ardid. Guillermo Mestre

A Inés Sancho, de Ejea de los Caballeros, siempre le ha gustado cómo es la vida de un instituto americano y ahora lo va a poder vivir en persona: su destino es EE. UU. "Ahí practican más deportes y hay más extraescolares. Nos han dicho que nos puede tocar estudiar en Alaska, Hawai u otro lugar. ¡Hawai estaría bien! Aunque me adaptaré al destino que sea. Hay que disfrutar al máximo, parece mucho tiempo y solo son 10 meses de estancia", comenta esta joven, que con esta beca espera madurar y demostrar que es capaz de vivir en otro país. "Y hacerlo bien", añade.

La estudiante Inés Sancho, de Ejea de los Caballeros. Guillermo Mestre

Lucía Ponz, de 16 años y de Zaragoza, hace hincapié en que es una experiencia "única en la vida" que se hace ahora o ya no tienen acceso a ella (solo pueden optar a estas becas cuando cursan 4º de la ESO). "Que te seleccionen es importante. Conocía las becas desde hace años y cuando las convocaron de nuevo me puse muy contenta. A mí también me ha tocado Estados Unidos, aunque no tenía ninguna preferencia: los dos destinos tienen sus ventajas e inconvenientes. Y hay que aprovechar todas las oportunidades que te ofrece ese país: estudiar nuevas asignaturas, practicar otros deportes, conocer sus tradiciones históricas...", enumera.

La joven Lucía Ponz. Guillermo Mestre

Alhena Embid, de 15 años y de Zaragoza, conoció estas becas antes de la pandemia por las redes sociales y después se lo comentaron en su instituto (IES Santiago Hernández). "Fui pasando las pruebas. Me marcho a Canadá, a Nueva Escocia. Espero perfeccionar mi inglés y conocer gente nueva y otros lugares. Quiero aprovechar estos meses al máximo; esta experiencia no se va a repetir", afirma esta joven, que como sus otros compañeros de beca confiesa que añorará sobre todo a su familia. "Mis abuelos ya me dicen que me van a echar mucho de menos", apunta.

La estudiante zaragozana Alhena Embid. Guillermo Mestre

Mientras, Lidia Fraca, de Villanueva de Gállego, afirma que en Canadá (estudiará en Ontario) hay más variedad de asignaturas (se decanta por Ciencias). "Hay unas que son troncales y otras optativas (como cocina, diseño industria, márquetin...) Me gusta todo lo relacionado con la pintura y el baile y quiero probar cosas diferentes: nuevas modalidades de baile, ser animadora o practicar el esquí y el voleibol. Todos tenemos el mismo deseo de aprovechar al máximo esta oportunidad; el tiempo pasa más rápido de lo que nos parece", dice esta joven, que siempre tuvo claro que quería pasar un año en el extranjero y para quien los dos países de destino son "superinteresantes".

La joven Lidia Fraca, de Villanueva de Gállego. Guillermo Mestre

El turolense Othman Lameche les recomienda a todos ellos que cuando viajen a sus próximos destinos vivan el presente, "siempre con cabeza", y aprovechen al máximo esta experiencia. Él la disfrutó en el curso 2016-2017 en Nueva Escocia (Canadá). "Es como un sueño y siempre te vas a ir con la sensación de que la podrías haber vivido más intensamente", reconoce. Asimismo, subraya que "el gran factor" determinante es la familia anfitriona que a uno le toque. "Yo tuve mucha suerte, llegué a sentir que era mi familia de verdad. Y seguimos manteniendo contacto, al igual que con los amigos que hice allí. Durante un año te sumerges en otra cultura; te marca para toda la vida", dice este joven de 21 años, que señala que obtener esta beca da prestigio académico. "Si te contrata una empresa consideran que eres una persona que te sabes desenvolver. En mi estancia en Canadá me llamó la atención que la educación es más práctica que en España y al deporte le dan mucha importancia", explica.

El turolense Othman Lameche, en Valencia, donde estudia Ingeniería Aeroespacial. O. L.

A la espera de que llegué el día de la marcha, los doce afortunados aragoneses tienen un grupo de WhatsApp, en el comparten opiniones y posibles dudas, y siguen la actualidad de sus respectivos destinos. La única incertidumbre que tienen es por la covid: que haya un repunte de casos a nivel mundial que obligue a cancelar los viajes. "No seremos realmente conscientes de que vamos a disfutar de la beca hasta que no cojamos el avión", coinciden satisfechos del logro obtenido por méritos propios.