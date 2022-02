Marta L. Lázaro: "Los vídeos domésticos en un futuro pueden ser extraordinarios"

Los cineastas cuentan historias, pero ¿qué hace un videoartista?

En mi caso cuento recuerdos y tradiciones, es como si solo cogiera los ‘flashbacks’ de las secuencias. Siento que lo que hago es más libre que la ficción.

¿Por qué se dedicó al audiovisual? ¿Acaso le dejó huella alguna película en la infancia?

Desde siempre he querido estar detrás de una cámara de vídeo. De adolescente me grababa los videoclips más raros del canal VIVA. Desde el instituto tenía claro que quería estudiar Imagen en Los Enlaces. ‘Alien’ o ‘Terminator’ eran mis películas favoritas, y con veinte años vi ‘Le Mépris’, de Godard, descubrí la ‘nueva ola’ y me di cuenta de que había otras posibilidades.

También se dedica al ‘videomapping’, que son esas proyecciones que hemos visto en las fachadas del Ayuntamiento o en el Mercado Central. Usted lo hace a muy pequeña escala...

Lo hago en paradas de bus o incluso en tajos de jabón. Ante la imposibilidad de hacer grandes proyectos, miro mi interior, lo que me rodea, algo más sencillo, pero igualmente importante. Creo que es más necesario un ‘videomapping’ sobre una estación de tren abandonada que sobre una majestuosa catedral que todos conocemos.

¿En todas las cosas ve posibles pantallas donde proyectar?

No, al contrario, a toda superficie le saco problemas.

Pero lo ha hecho sobre lana y jabón. ¿Cómo fue su trabajo con las mujeres de Lituénigo? ¿La consideraron forastera?

Claro, porque en la Asociación de Oficios Perdidos Los Ancebillos trabajan para que los forasteros nos demos cuenta de lo importante que es salvaguardar las tradiciones. Gracias a mujeres como Nieves y su familia, corroboré recuerdos de mi infancia. Mi abuela, al igual que su madre, era quien siempre hacía el jabón y hasta que no fue muy mayor no quiso dar el relevo porque es un ritual mucho más medido de lo que parece.

Ha sido becada en Zaragoza, Cuenca, Madrid y ahora en Menorca. ¡Parece que se la rifan!

Simplemente mando proyectos a cientos de residencias. Alguna tiene que caer.

Los cineastas son muy sentidos con las críticas, ¿cómo las lleva usted?

Aún no las he tenido porque creo que escasean los críticos de arte y en esta disciplina, ni le cuento.

Hoy, con un móvil, todos podemos grabar vídeos. ¿Hacemos bien?

Aprovecho para concienciar a la gente de que guarden y archiven bien sus grabaciones domésticas, que no tiren esos vídeos en los que se ve a un familiar diciendo: «¿Es foto o vídeo?». Ahora parecerá tonto porque es cotidiano, pero el futuro lo convertirá en algo extraordinario.

¿Qué opina de Youtube o Tik Tok?

NOTICIAS RELACIONADAS Zuera anima a crear vídeos en TikTok para concienciar en la igualdad de género

Youtube es una gran ventana: hay tutoriales, conferencias, videoclips... Yo lo utilizo para apropiarme de vídeos y mezclarlos en directo en los conciertos: para un ‘videojockey’ es la panacea. Las posibilidades para editar en Tik Tok son infinitas y muy interesantes, pero deberían reforzar la moderación de contenido con urgencia y contundencia, sobre todo por los menores.

¿Es difícil que el videoarte entre en los museos?

Está en los museos y hay mucho, pero lo difícil es que yo, como videoartista viva, entre en uno de ellos. Poco a poco. Mi primera exposición fue en 2017 y la siguiente, en 2021. Y me siento satisfecha. No tengo prisa.

¿Qué sería para usted triunfar? ¿Ir a los Goya, viajar a Hollywood, estar en el Reina Sofía?

Nunca me he planteado llegar a unos premios cinematográficos hasta que vi que en los Feroz daban cabida a ‘Otras narrativas’. Eso ilusiona. Y sí, espero algún día estar entre el archivo de videoarte del Reina Sofía, pero será un triunfo que no lo podré disfrutar. El triunfo no me lo planteo en el trabajo, sí en la vida.