Movilización contra la reforma de la Ley de la Ciencia: "​La precariedad de la ciencia en España es generalizada"

Al grito 'Sin ciencia no hay futuro', un centenar de investigadores han protestado en Zaragoza contra las carencias de la reforma de la Ley de la Ciencia. En el anteproyecto solo se reconoce el derecho a indemnización por fin de contrato a los que lo firmen a partir del visto bueno a la norma y no a los actuales. Sin embargo, tras las numerosas reivindicaciones, la ministra de Ciencia y Innovación del Gobierno de España rectificó a través de Twitter y aseguró que la indemnización se aplicará "para todos los que estén vigentes".

"La precariedad de la ciencia en España es generalizada. Tenemos sueldos mileuristas a pesar de haber conseguido un contrato predoctoral y posdoctorales extremadamente competitivo. Las mentes más brillantes son los que consiguen estos contratos y son retribuidos con salarios muy bajos", señala Dario Badules, doctorando de cuarto año de Derecho Laboral. A pesar de la rectificación de la ministra, los investigadores aseguran que no saber "si va a haber algún tipo de matiz" que les deje "fuera de la indemnización".

Además, el colectivo predoctoral ha pedido que se eliminen la subcontratación y la externalización de los servicios. También han pedido apoyo mental porque aseguran, "es muy complicado conseguir la estabilización de la carrera y hay mucha incertidumbre".

"Es una convocatoria a nivel nacional. Aquí hemos sido el colectivo predoctoral el que ha llevado a la calle una serie de reivindicaciones", ha señalado Isabel Ezquerra, arquitecta especializada en Urbanismo y Espacio Público, que se encuentra en el último año de doctorado. "Yo cuando empecé cobraba menos de 900 euros. Con los años hemos mejorado las condiciones pero antes de 2019 los salarios eran aún menores. Yo en particular, no se si me van a indemnizar porque la ley de la ciencia tiene unos plazos y yo termino en marzo. Depende de cuando la aprueben me quedaré dentro o fuera", apuntó.

"La ley de la ciencia tiene mucho puntos positivos para impulsar la carrera laboral de los investigadores, pero hay puntos que deberían de mejorar. Sin ciencia no hay futuro. La sociedad hemos recibido una lección con la pandemia de lo importante que es la investigación. Ha sido un ejemplo práctico", señaló Rosa Bolea, vicerrectora de Política Científica de la Universidad de Zaragoza.

"Estamos haciendo un esfuerzo desde los gobiernos para intentar revertir la situación de precariedad que hemos heredado desde hace años. La ciencia nos ha demostrado que es la única forma de salir de las crisis", aseguró el director general de universidades, Ramón Guirado. Señaló que el Gobierno de Aragón ha hecho un "esfuerzo económico" y los investigadores cobran desde diciembre un 25% más que los de las últimas generaciones. Además, aseguró que el Gobierno autonómico ha incrementado el dinero destinado a la investigación en un 47% en los últimos dos años.

En Aragón, más del 80% de los investigadores son de la Universidad de Zaragoza. El resto pertenecen a grupos públicos como el CITA -Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón- y el ITA -Instituto Tecnológico de Aragón-. También, el CSIC-Consejo Superior de Investigaciones Científicas- cuenta con numerosos científicos.