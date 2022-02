Interior trasladó a 14 etarras desde cárceles de Aragón al País Vasco en 2021

El traslado de presos de la banda terrorista ETA a las cárceles del País Vasco, Navarra y El Dueso (Cantabria) por el acuerdo entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el Gobierno vasco ha vaciado en el último año las prisiones de Zuera, Daroca y Teruel, que han pasado de tener 21 etarras a solo ocho. La salida de todos estos presos desde Aragón a las cárceles del Norte ha coincidido además con el momento en que el Gobierno del PNV ha asumido las competencias de Instituciones Penitenciarias, lo que se produjo en octubre de 2021.

Según fuentes consultadas por HERALDO, el proceso seguirá avanzando en la misma línea con el objetivo de dejar sin etarras los centros penitenciarios de Aragón. En la actualidad hay cinco en Zuera y tres en Daroca. Durante las últimas tres semanas, la cárcel zufariense se quedó con cuatro etarras porque Instituciones Penitenciarias concedió "un permiso extraordinario" al preso José Luis Barrios Martín, miembro del comando Andalucía y condenado por matar al concejal del PP de Sevilla Alberto Jiménez Becerril y a su esposa, Ascensión García. En su regreso desde la cárcel de Zaballa (Álava) a la de Zuera, se le puso "por error" a compartir celda con un preso común, pero tras pasar juntos una noche se subsanó la equivocación.

El proceso de vaciado de etarras de las prisiones de Aragón ya lo anuncian en la web Etxerat, donde se informa a las familias de los presos de ETA, ya que anuncian que en las próximas semanas será trasladada al País Vasco la interna Eider Pérez Aristizabal, que llegó en marzo del año pasado a Zuera. Su pareja, Igor Solana, que también fue trasladado desde la prisión de Algeciras (Cádiz) como ella, seguirá sus pasos en este proceso.

A lo largo del año 2021, las prisiones aragonesas llegaron a acoger a 21 etarras, pero esas cifras fueron en descenso desde el último trimestre. El año pasado, la prisión darocense llegó a tener siete internos de ETA entre los 400 internos, algo que se recibió con cierto temor.

Aun así, en la cárcel de Daroca asumieron que era una "etapa temporal", enmarcada en un proceso de traslado al País Vasco. Pero allí llegaron a juntarse etarras tan peligrosos como Igor Portu, autor del atentado de la T4 del aeropuerto de Barajas en 2006, en el que fallecieron dos personas. El preso sería conducido más tarde a la prisión de Pamplona (Navarra). También pasó por Daroca Unai Bilbao Solaetxe, condenado por el asesinato de un concejal socialista en Orio (Guipúzcoa) en 2002, actualmente en la cárcel de Zaballa (Álava).

El exdirector de la cárcel de Zuera, Luis Lozano, recuerda que llegaron a acoger a veinte internos de la banda terrorista en 2009, cuando dirigía Instituciones Penitenciarias la aragonesa Mercedes Gallizo. Esta utilizó el centro penitenciario aragonés y el de Villabona (Asturias) en la batalla contra ETA para acoger a los etarras que se pronunciaban en favor del final de la lucha armada.

Por ello, acogieron a históricos etarras como José Luis Urrusolo Sistiaga e Idoia López Riaño en Zuera, dentro de la fase previa a su traslado a la cárcel de Zaballa y su salida a la calle tras haber formado parte de la vía Nanclares, fomentada por Interior.

A lo largo de 2022, los ocho etarras que quedan en Aragón irán hacia prisiones del País Vasco.

"Mi atentado se produjo hace 43 años y aún no ha prescrito"

"Mi atentado ocurrió hace 43 años y aún no está prescrito", explica el comandante aragonés de la Guardia Civil Miguel Ángel Madariaga. Esta semana remitió una carta a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para recordar que el pasado jueves se cumplieron 43 años de su atentado en Andoain (Guipúzcoa), en el que murió su compañero José Díaz Pérez, de 24 años. Pero la investigación de la Audiencia Nacional no avanza. Detalló que dicho atentado debería haber estado resuelto en 2006, cuando se reconoció que la autoría fue obra del comando Adarra y sin embargo no se ha juzgado a ninguno de los cuatro miembros que lo perpetraron. Madariaga recuerda que el etarra Kepe Pikabea fue imputado en 2012, junto a Lujambio Galdeano, y no estuvo en la Audiencia para declarar sino que lo hizo por videoconferencia y con una carta. "Su no comparencia es simplemente política, ya que en esos momentos Pikabea era un referente de la Vía Nanclares", denunció. Además, no se permitió que la Guardia Civil lo interrogara y critica que su proceso siga tantos años atascado.