las monitoras de comedor exigen seguir trabajando a pesar de que haya niños que se ausenten por covid

Las monitoras de comedor de Aragón exigen que se cumplan el protocolo del Gobierno autonómico y no "manden a casa" a las trabajadores aunque "se ausenten niños por motivos covid". Cerca de 70 trabajadores, según ha denunciado los sindicatos CC. OO., UGT y OSTA en rueda de prensa, han tenido que ausentarse del puesto de trabajo después de que algunos niños diesen positivo. "Las empresas están enviando a trabajadoras a sus casas, en unos casos sin percibir salarios, en otros aplicando un ERTE", explican los sindicatos.

"Los niños no se dan de baja, sino que se ausentan por motivos covid. Los padres van a recibir la parte de la cuota de comedor de los días que no ha podido acudir el niño por estar contagiado. Nos parece bien, pero no queremos que sea a nuestra costa, mandándonos a casa y compensando así una cosa con la otra", critican.

Los sindicatos aseguran que han trasladado su preocupación al Departamento de Educación y piden que desde la DGA "obliguen" a las empresas a cumplir con las órdenes e instrucciones del Gobierno.

Además, denuncian la falta de personal por bajas covid. Tras el regreso al colegio después del periodo navideño, los casos se multiplicaron, sin embargo, denuncian los sindicatos, "los refuerzos llegan con cuenta gotas". Durante el mes de enero se ha contagiado cerca del 10% de las 1.500 monitoras de Aragón. "Nos hemos contagiado pocas trabajadoras por las medidas que tomamos nosotras mismas, de nuestro bolsillo", aseguran.

Falta de protección

Los sindicatos denuncian además la falta de material para autoprotección. "Por nuestra situación nos recomiendan utilizar FFP2. Sin embargo, en muchos lugares nos dan 3 mascarillas de tela para todo el trimestre. Queremos protegernos a nosotras y a los niños", aseguran los sindicatos. Además, insisten, es una de las profesiones que más expuestas está al virus ya que los niños de infantil no utilizan mascarillas y los de primaria no la llevan puesta durante la ingesta.