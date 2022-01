La Fueva alega contra la línea de alta tensión en el embalse de Mediano

La Plataforma de La Fueva No Se Vende ha presentado más de 200 alegaciones contra la línea de alta tensión del proyecto fotovoltaico flotante en el Embalse de Mediano que, según denuncian, implica la instalación de una línea de 200.000 voltios que pasaría por encima del propio pueblo, con pilonas de más de 60 metros de altura en el casco urbano.

En una nota de prensa la organización expresa su temor a que después de que el pueblo de Mediano fuera inundado por el embalse, los habitantes de la zona sufran de nuevo las consecuencias de otro proyecto energético y se preguntan si "no hay un lugar mejor para hacer la línea de alta tensión, que justo por encima de nuestro salón social”.

Denuncian asimismo situación de "indefensión" e "injusticia" por la posibilidad de que sus alegaciones no sean admitidas según les comunicaron, aseguran, desde la Oficina Comarcal Agroambiental (OCA), debido a que "solo se tramitan las alegaciones presentadas telemáticamente".

Desde la Plataforma de La Fueva No Se Vende exigen que el Gobierno de Aragón y el INAGA modifique la ley y permita presentar las alegaciones de manera presencial y apuntan que no entienden "cómo pueden ser capaces de discriminar y privar del derecho de alegación a macro proyectos energéticos a un gran número de personas, que no tienen acceso a las nuevas tecnologías o que, simplemente, no conocen bien su funcionamiento".

Los miembros de la organización registraron las alegaciones y esperan una respuesta de las administraciones al tiempo que muestran el desacuerdo de los habitantes de este núcleo con proyectos fotovoltaicos que puedan "comprometer la vida y el futuro de este característico Valle del Sobrarbe".