Lambán confía en su reunión con Aragonès para "reconducir" la polémica sobre los Juegos 2030

El presidente aragonés, Javier Lambán, confía en que la reunión prevista con su homólogo catalán, Pere Aragonès, a finales de semana permita "reconducir" la enésima polémica sobre el proyecto olímpico, cuya gestión y liderazgo en solitario se arrogó el pasado viernes la Generalitat, reduciendo el papel de Aragón a un mera colaboración en pruebas minoritarias. El presidente ha optado este lunes por un tono diplomático, sin renunciar a defender una vez más que en la organización de la candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 solo cabe que Cataluña y Aragón vayan "de la mano o no habrá Juegos".

Lambán acudirá a esta cumbre bilateral, cuya día y lugar aún se debe concretar entre los dos ejecutivos, reforzado en sus argumentos gracias al respaldo sin fisuras del Comité Olímpico Español (COE). Su presidente, Alejandro Blanco, acudirá este martes a primera hora al Pignatelli para reunirse con el líder de la DGA, en una clara muestra del cierre de filas y en la que se volverá a dejar claro por ambas partes que la candidatura olímpica de los Pirineos es conjunta y que ambos territorios están "en pie de igualdad".

El encuentro entre Lambán y Aragonès será clave para el devenir de las aspiraciones olímpicas del Pirineo, aunque la pretensión es abordar "otros asuntos" que por razones de vecindad afectan a Aragón y a Cataluña, como los servicios y la economía. "Pero me da la impresión que lo relacionado con la candidatura olímpica será el asunto más importante", ha añadido.

El propio presidente aragonés ha reconocido que "por prudencia" y porque quiere que los Juegos salgan adelante se limitaba a subrayar que en todo lo relacionado con la candidatura olímpica "no se trata de que se hagan las cosas como quiere Cataluña o Aragón, sino como quiere el Comité Olímpico Internacional y el Español". Y por si hubiera alguna duda, sí ha sido contundente a la hora de recalcar que solo se podrán lograr el éxito si hay colaboración. "Está absolutamente claro que esto es un proyecto liderado por el COE y que o Aragón y Cataluña van de la mano, exactamente en el mismo nivel en la configuración de la candidatura, o simplemente no habrá Juegos".

Lambán ha incidido en que sus palabras no deben entenderse en la Comunidad vecina "como un chantaje o una amenaza", sino porque este es el criterio fijado ante el Comité Olímpico Internacional, "que es el que marca las reglas". De hecho, la carta de intenciones remitida por el COE el pasado verano ponía en un plano de igualdad a los gobiernos de Aragón y Cataluña, cuyos presidentes avalaron con un escrito el proyecto, al igual que el máximo responsable del Ejecutivo central, Pedro Sánchez.

El propio Alejandro Blanco insistió el domingo en una entrevista a HERALDO que solo si Cataluña y Aragón van unidos "los Pirineos tendrán candidatura y Juegos" y que "no se debe dejar el camino por unas declaraciones". En este sentido, indicó que la comisión constituida con técnicos de los dos gobiernos autonómicos y central y del propio Comité Olímpico para preparar el proyecto ha avanzado sin problemas. "Siempre he defendido que no hay ningún predominio de un territorio sobre todo. La presenta el COE y nadie puede olvidar que la candidatura es de España, de país, con varias partes implicadas", declaró.

El presidente del COE avanzó que en la reunión del martes pretende dar cuenta de los avances de la comisión técnica, que ultima el proyecto con la vista puesta en presentarlo entre finales de marzo y principios de abril, trasladarle sus "últimas impresiones".