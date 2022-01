Hasta un 8% de los nuevos casos de covid en Aragón son reinfecciones

Hasta un 8% de los nuevos casos de coronavirus en Aragón son reinfecciones. El número de personas que ha vuelto a contagiarse se ha disparado en esta séptima ola. En las anteriores, la media era del 2%, mientras que en la actual se encuentra "entre el 5% y el 8%", según datos de la Consejería de Sanidad.

El Ejecutivo se encuentra ultimando un informe detallado sobre esta problemática, que ha ido a más con la irrupción de la variante ómicron. Solo desde Navidad han contraído el virus más de 123.800 aragoneses, por lo que, en este periodo, el número de reinfecciones podría situarse entre las 6.000 y las 9.000. Esto ha hecho que partidos como Ciudadanos hayan pedido ya a la DGA un ejercicio de "anticipación y previsión" para evitar "reinfecciones masivas".

"De continuar esta línea, uno de cada diez contagios podría deberse en breve a una reinfección. Hay que poner planes encima de la mesa. Si no, corremos el riesgo de volver a encontrarnos una situación como la actual, con todos los sistemas y mecanismos desbordados", advirtió el diputado Javier Martínez el pasado martes tras la reunión con la consejera de Sanidad, Sira Repollés, en las Cortes.

La mayor parte de estos pacientes vuelven a cursar la enfermedad de forma leve o muy leve, según explicaron desde el Ejecutivo autonómico, aunque, de acuerdo con los sanitarios consultados, también ha habido personas que han requerido de ingreso o han experimentado más síntomas que en su primer contagio. Esto es así por que, de acuerdo con los expertos, ómicron es menos patógena y tiende a producir unos cuadros "más leves".

Capacidad de infección

Para el director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza, Juan José Badiola, el hecho de que las reinfecciones se hayan cuadruplicado en solo unos meses obedece a la "mayor capacidad infectiva" de ómicron. Según los últimos datos del Departamento de Sanidad, está detrás de al menos el 88% de los nuevos casos, perteneciendo el 12% restante a la variante delta. "Está siendo capaz de contagiar a personas que ya se infectaron pero no generaron una respuesta inmunitaria lo suficientemente potente como para evitar un segundo positivo", dijo Badiola.

A su entender, el incremento de reinfecciones respecto a olas anteriores obedece a la "capacidad de transmisión descomunal" de ómicron en comparación con otras variantes. También al hecho de que el efecto de la vacuna haya empezado a decaer entre quienes recibieron las dos dosis a principios de 2021.

"La protección no ha durado el tiempo que se esperaba. Se creía que iba a llegar al año, pero no ha sido así", afirmó. Esto hace que el ‘riesgo’ de reinfección sea mayor entre quienes pasaron la covid durante las primeras olas o no han recibido aún la dosis de refuerzo.

En este sentido, recordó que ómicron "ha demostrado ser capaz de eludir, hasta cierto punto, la respuesta inmunitaria vacunal". La parte positiva, señaló, es que la población vulnerable tenía ya la dosis de refuerzo. "Ha sido fundamental, ha evitado que mucha gente mayor o no se haya contagiado o no haya terminado en el hospital", dijo.