El precio regulado de los test de antígenos a 2,94 euros dispara la venta en las farmacias

La demanda de test de antígenos se ha disparado de nuevo con la regulación de su precio máximo a 2,94 euros, que entró este sábado en vigor. La farmacia zaragozana situada en la esquina de Don Jaime con Méndez Núñez llevaba este sábado vendidos un centenar antes del mediodía, pero lo hizo por debajo del coste que tuvo que desembolsar a la cooperativa. La misma situación afectó a la mayor parte de los establecimientos, como aseguró la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza, Raquel García.

Los ciudadanos volvieron a aprovisionarse tras el periodo navideño, en el que tuvieron que pagar hasta diez euros cuando el pico de la demanda mundial hizo que la ley del mercado se impusieran porque la oferta no era suficiente. Este es el caso de Jessica, que adquirió diez por 29,40 euros cuando en las Navidades tuvo que pagar 46 por cinco unidades. "Soy de alto porque tengo nódulos en el pulmón y, como somos seis en casa, he comprado para hacernos la prueba todos y dejar cuatro de reserva", dijo.

Otra señora, Ana, se enteró el viernes por los informativos de la regulación del precio y bajó a la farmacia a comprar dos test. "Afortunadamente, nadie en casa ha cogido la covid. Los compro por si algún nieto viene a casa y hay que hacerle un test, para tenerlos en el botiquín", explicó.

Las familias numerosas eran este sábado de las más agradecidas. "Somos cinco y hemos tenido que desembolsar más de cien euros para reunirnos con nuestros padres con seguridad de no transmitir el virus. El pequeño dio positivo y ya no pudimos juntarnos para Nochevieja", indicó Teresa Lacasa, que no dejaba de reconocer la "faena" que ha supuesto para los farmacéuticos que los habían adquirido más caros para garantizar el suministro.

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos indicó que les tocará perder dinero, como ya les pasó antes con la regulación del importe de las mascarillas. "No somos especuladores, sino parte de la cadena sanitaria y nos parece bien que se regule. Hemos pagado lo que demandaban los intermediarios en un momento de mucha demanda mundial", añadió.

Por su parte, el presidente del Clúster de Salud de Aragón (Arahealth) y de la Asociación de Farmacéuticos Empresarios de Zaragoza (AFEZ), Javier Ruiz Poza, aludió al hecho de que no se haya regulado el precio de los test de antígenos y de los PCR en los laboratorios cuando se hacen en otros centros. "Las farmacias somos un canal capilar, seguro, fiable y no especulativo. Con el precio regulado el margen es muy corto", dijo.