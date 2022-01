Sira Repollés: "Las listas de espera se van a incrementar y volverán a finales de 2023 a niveles prepandemia"

La covid ha agravado las listas de espera. ¿Piensa adoptar un plan de choque?

No solo se ha incrementado por la necesidad de disponer de camas por el covid, sino que con este volumen de contagios se están anulando operaciones porque los pacientes resultan positivos. Es inaudito y es de muy difícil solución porque no hay forma de reprogramar esos quirófanos. Se nos va a incrementar la lista de espera, tendremos que hacer un plan de choque cuando salgamos de ésta y no escatimaremos esfuerzos.

¿Cuándo se volverá a niveles prepandemia?

A finales de 2023.

¿La solución al problema de especialistas pasa por parar el traslado de una otorrina en Teruel?

La actuación fue impecable y consensuada con sindicatos, agentes sociales y especialistas. No se podía permitir el traslado si dejaba su servicio sin profesionales y obligaba a cerrar el servicio. Solo aplicamos la norma.

El problema se arrastra desde hace años. ¿Sabe como solventarlo o seguiremos con parches?

Ya hemos hecho algunas acciones bastante exitosas, como las plazas mixtas y la incentivación de las plazas de difícil cobertura. Será un periodo de transición hacia un nuevo modelo de especialidades en hospitales periféricos.

¿Pero cómo lo va a solventar si los especialistas no quieren trabajar en la España vaciada?

El problema es que hay más plazas que especialistas disponibles y la gente elige lo que es más cómodo, vivir en las ciudades.

Y seguimos sin sacar más plazas en las universidades.

En eso se está trabajando, pero no es fácil encajar un gran volumen de personas en formación para hacer prácticas. Pero necesariamente habrá que abordarlo.

Han cerrado consultorios por falta de personal. ¿Están condenados a perder el servicio en el medio rural?

No deberían y lo que sí se va a modificar es el modelo de atención. Tenemos bastante avanzado un proyecto de accesibilidad telemática. También un sistema de autocuidados e incluso sistemas domóticos para un contacto más eficiente con el sistema sanitario.

¿En los pueblos? Pero si en su mayor parte son mayores.

Será de la mano de ayuntamientos, diputaciones y personas adiestradas para que estén tutelados. No quiere decir que tengamos que formar a todos los mayores. Es el futuro y potenciaría la cercanía con el personal sanitario y permitiría gestionar la atención en los consultorios locales.

Ese es el futuro. ¿Cómo resolvemos el presente?

De la forma más adecuada con los recursos que tenemos. No sería deseable que desaparecieran los consultorios rurales. Si en algún momento se reestructura el mapa sanitario es posible que se reestructure algún tipo de atención en alguna zona concreta, pero tenemos que atender con equidad toda la Comunidad, independientemente de dónde viva cada persona. En cada sitio arbitraremos aquella medida más oportuna.

Las contratistas reclaman a la DGA compensar el alza de las materias primas. ¿Teme que le puedan paralizar las obras?

Es algo que nos está pasando a todos los departamentos. Espero que lleguemos a algún acuerdo satisfactorio para no parar las obras.

¿Ha pensado en volverse a su puesto de ginecóloga?

Pues sí, pero no me voy a volver hasta que no consigamos salir de esta situación. Adquirí una responsabilidad y no la voy a dejar.