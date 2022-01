Cuando el pasado fin de semana se conoció la muerte de Francisco Laína, quien durante el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 fue presidente provisional del Gobierno secuestrado en el Congreso de los Diputados, hubo varias víctimas del incendio del Corona que lamentaron su muerte porque no les hubiera ayudado en conocer la verdad del siniestro cuando fue gobernador civil de Zaragoza en 1979.

Gracia Roca, viuda de un fallecido en el incendio, señaló que esperaba que Francisco Laína se haya arrepentido porque «ha dejado mucho por hacer a la gente del incendio del Corona». «No contestó» las peticiones de las víctimas sobre lo que sucedió allí. «Se ha llevado a la tumba lo que ocurrió y eso ha generado mucho mal a las víctimas», incidió.

Hasta el año 2009, el Tribunal Supremo reconoció en una sentencia contencioso-administrativa que el incendio fue un atentado y que hubo al menos tres personas implicadas. Pero la Audiencia Nacional archivó en 2013 la investigación del atentado y así quedó.

El pasado mes de noviembre, José María Otero, ministro de la UCD con el Gobierno de Adolfo Suárez en 1979, asumió en unas jornadas organizadas por la Fundación Giménez Abad que el incendio el Corona «pudo ser un atentado» y debería ser investigado ahora tranquilamente, «como un hecho histórico porque hoy no plantea los problemas de entonces». Otero, que fue ministro de Presidencia y de Educación entre 1977 y 1980, asumió que el incendio, «no gustó» al Gobierno de la época, porque «creaba unas complicaciones tremendas». «No nos emocionaba saber que fuera un atentado. No tengo la prueba fehaciente, pero me inclino a pensar que sí», reconoció. Siempre hay tiempo para el Estado.