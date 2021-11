Un exministro de la UCD asume que el incendio del Corona pudo ser un atentado

El exministro del Gobierno de la UCD José Manuel Otero reconoció ayer que el incendio del hotel Corona de Aragón, que se produjo en 1979 y en el que fallecieron 83 personas, «pudo ser un atentado». Así lo confesó en una entrevista con HERALDO después de su intervención en la Jornada sobre ‘Terrorismo 2001, 20 años después’ de la Fundación Giménez Abad en las Cortes de Aragón.

Otero, que fue ministro de Presidencia y Educación en el Gobierno de Adolfo Suárez entre 1977 y 1980, asumió que el incendio (12 de julio de 1979), «no gustó» al Gobierno de la época, porque «creaba unas complicaciones tremendas». «No nos emocionaba saber que fuera un atentado. No tengo la prueba fehaciente, pero me inclino a pensar que sí», reconoció.

En esta situación, el exministro agrega que «ahora se podría investigar tranquilamente, porque hoy no plantea los problemas que supuso entonces». «En 1979, el equilibrio de la Transición era muy delicado y cualquier cosa podía hundirla. Hoy no, porque es un hecho histórico. ¿Por qué no va a poder investigarse, hablar y razonar?», agregó Otero.

El exministro de la UCD señaló que no se atreve a determinar qué banda terrorista pudo cometerlo, pero tiene claro que «es muy raro que fuera un incendio accidental por el tipo de personas que había dentro». Esa noche estaba alojada en el hotel Carmen Polo, la viuda de Francisco Franco, y otros generales que acudían a la entrega de despachos a cadetes en la Academia General Militar. Otero explicóp que conocía a una de las víctimas gallega, que era la mujer de un catedrático del Partido Comunista.

El exministro de la UCD, José Manuel Otero (a la izquierda)m y el catedrático de Historia antigua, Guillermo Fatás (a la derecha). Fundacion Gimenez Abad

Recuerdo de Giménez Abad

Otero compartió la mesa con Guillermo Fatás, catedrático emérito de Historia Antigua, quien recordó su relación con Manuel Giménez Abad, «un hombre serio, social y bien acomodado». Revivió su relación con él cuando fue director de HERALDO (2000-2008) y recordó un encuentro con él y con Carlos Iturgaiz, candidato a las elecciones del País Vasco, pocos días antes de que lo asesinara ETA el 6 de mayo, cuando iba con su hijo Borja a la Romareda. Fatás reconstruyó el esfuerzo periodístico para reaccionar ante el crimen de la banda terrorista en Aragón y destacó la respuesta que supuso la gran manifestación de 300.000 aragoneses.

Javier Rupérez (a la derecha) y Josep Piqué, ayer en las Cortrs de Aragón. Fundacion Gimenez Abad

Un secuestrado por ETA

Javier Rupérez, embajador de España y víctima de ETA político militar, que lo secuestró en 1979, lamentó "profundamente" que el partido Bildu, representante de los terroristas del País Vasco, sea socio del Gobierno del PSOE, de Pedro Sánchez. «Es una situación obscena», calificó Rupérez, que consideró que todavía no se puede hablar del final del terrorismo. «Hay 300 casos (de asesinato de ETA) sin resolver y ningún terrorista que está en la prisión haya aportado datos para aclararlos», denunció. Asimismo, Rupérez bautizó el acercamiento de los miembros de ETA al País Vasco y a sus prisiones como «un indulto solapado».

Rupérez recomendó el libro del profesor aragonés Rogelio Alonso, ‘La derrota del vencedor’, para entender que «no se ha producido la derrota total del terrorismo». «Otegi, que fue quien me secuestró, presumía de haber pactado con el Gobierno poder sacar de las cárceles a sus presos», criticó.

El exministro del Gobierno del PP, Josep Piqué, señaló que España «sufrió tremendamente con el terrorismo y supo reaccionar», lo que «obliga» a «aportarlo a la comunidad internacional. «La capacidad de acabar con el terrorismo en España, utilizando los instrumentos del Estado de derecho, es muy trasladable a otros países. Eso se está haciendo aunque la gente no lo sepa», defendió Piqué. Agregó que «no puede olvidarse a las víctimas cuyos casos no están resueltos» y defendió que «el terrorismo fue derrotado».