La DGA reforzará las plantillas y la vigilancia en infantil con la vuelta presencial a las aulas

La vuelta al cole será presencial y se mantiene para el 10 de enero, como estaba previsto, porque los centros educativos "son seguros". Así lo considera el Gobierno de Aragón, que se limitará a cubrir de forma inmediata las bajas de profesores, a extremar el control de los alumnos de infantil y de Educación Especial y a formular recomendaciones en los centros para combatir la propagación de la covid. "Aunque pueda existir una preocupación por ómicron, la situación en los centros educativos sigue siendo de seguridad, como en el curso anterior", aseguró el consejero de Educación, Felipe Faci.

En Aragón no habrá confinamientos ni cierres de aulas generalizados por covid. Quedarán limitados a "situaciones excepcionales" en infantil, donde los niños no tienen la obligación de llevar mascarillas, y a Educación Especial. La DGA ha decidido seguir de forma estricta el protocolo dictado el 30 de diciembre, en el que se dice que "no se va a proceder a realizar la identificación de contactos estrechos, salvo para personas vulnerables", al menos hasta que el Ministerio de Educación y las comunidades pacten nuevas directrices al respecto. Y eso no ocurrirá hasta que la Ponencia de Alertas y la Ponencia de Vacunas analice la situación la próxima semana, según explicó la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

Los centros educativos de Aragón recibirán hoy una circular con las recomendaciones. Figuran, entre ellas, que se permita a las profesoras embarazadas que teletrabajen si lo estiman conveniente, que se recurra a tutorías telemáticas, priorizar las reuniones ‘online’ de profesores y que se suspenda temporalmente el uso de instalaciones a las asociaciones de padres y madres de alumnos. Los equipos covid seguirán activos y se restringirá al máximo el acceso a los centros educativos al personal ajeno a los mismos.

Educación insta a reforzar la atención a los niños que cursan infantil, los únicos que no tienen la obligación de utilizar mascarillas y no tienen acceso a las vacunas. La unidad estable de convivencia "se rompe en el comedor escolar", dijo Faci, y por eso se va a reforzar allí el personal con el objetivo de "extremar las medidas de control".

Madrugadores seguirá en marcha, pero sin que se mezclen alumnos de infantil y de primaria y las mascarillas serán obligatorias a partir de los seis años en el interior y el exterior y en las extraescolares, salvo cuando se trate de competiciones de los juegos escolares.

Impacto de la covid en las aulas

Para avalar que los centros educativos son lugares "de muy bajo nivel de contagio y transmisión" del coronavirus, Faci indicó que uno de cada cuatro centros no ha tenido hasta la fecha ningún caso de covid-19, "unos cien centros" en Aragón. Además, en el 67% de aquellos donde se ha registrado un positivo no ha habido transmisión entre sus contactos estrechos, porcentaje que crece hasta el 83% para los casos en los que la incidencia ha sido de solo un positivo cada diez contactos estrechos.

Respecto a las aulas cerradas este curso, Faci apuntó que se ha observado un incremento desde el pasado 26 de noviembre. El 22 de diciembre había 335 clases confinadas, cifra que supone "menos de la mitad de las de un año antes", cuando hubo 716.

En cuanto a la vacunación, el 87% de los alumnos de secundaria, bachillerato y FP tienen ya las dos dosis contra la covid, porcentaje que sube a más del 94% en el caso de los docentes, a quienes ya se les ha comenzado a administrar el tercer pinchazo. En primaria, uno de cada tres escolares tiene la primera dosis y la previsión es llegar a alrededor del 50% a finales de enero y que en febrero se completen las pautas.

Satisfacción entre los padres

Padres y madres mostraron también su satisfacción por la vuelta presencial e instaron a valorar "el esfuerzo que se está haciendo en materia de personal y para reforzar espacios como los comedores". "Es importantísimo volver con presencialidad, que todas medidas tengan carácter temporal y que, cuando la situación lo permita, recuperemos el modelo de antes. Los colegios son espacios seguros y esperamos que sigan siéndolo", afirmó el presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón, Miguel Ángel Sanz.

Mientras, la presidenta de la Federación Cristiana de Asociaciones de Madres y Padres de Aragón (Fecaparagón), Concepción Ibáñez, calificó las medidas de "necesarias" ante el aumento de casos provocado por ómicron. "Había que actuar dentro de un marco excepcional y reversible, pero la situación tampoco era como para tener que quedarse en casa después de Navidad. Los datos reflejan que sigue siendo posible la presencialidad total", expuso.