Los profesores aragoneses auguran un regreso complicado y critican la falta de medidas para prevenir casos de covid

Los profesores auguran una vuelta a las aulas "complicada" ante la "falta de medidas" para prevenir los contagios por covid-19. Sindicatos como CSIF recalcan que el número de casos "no está normalizado" y que, por tanto, el regreso "no debería ser normal, sino seguro". "Lo anunciado es insuficiente. El refuerzo covid tiene que ser como el del curso pasado. Habría que disminuir el número de alumnos por aula, acelerar la vacunación de los docentes y posibilitar una disminución del número de estudiantes en el comedor", enumeró su responsable de Educación, Mónica de Cristóbal.

Para STEA, la ausencia de nuevas medidas resulta "decepcionante". Sobre todo teniendo en cuenta que otros países como Francia, Alemania o Inglaterra están apostando por las pruebas serológicas para garantizar una máxima seguridad. Cree, en este sentido, que la presencialidad total "no deja de ser una mera declaración de intenciones" si no hay unas medidas "adecuadas".

Por su parte, Kike García, de CGT, echó en falta desdobles y entradas y salidas escalonadas. "Nos han dejado un poco fríos", reconoció. El sindicato no descarta problemas en colegios e institutos para cubrir las bajas más inmediatas. "Si no sabes cuántos profesores están confinados o con covid en estos momentos no se puede hacer el llamamiento de interinos", razonó. Mientras, desde CC. OO. calificaron las medidas de "decepcionantes" y reclamaron, entre otras actuaciones, la vuelta de la jornada continua. "Es inadmisible que las diferentes administraciones prioricen el recorte del gasto en vez del derecho a la educación y a la salud de toda la comunidad educativa", dijo el secretario general del sindicato en materia de Enseñanza, Guillermo Herráiz.

La presidenta de la Asociación de Directores de Institutos de Educación Secundaria de Aragón (Adiaragón), Eva Bajén, también espera una vuelta "complicada", aunque"como siempre, se hará todo lo posible para que el alumno no se vea perjudicado". Una de las prioridades, relató, será cubrir las bajas de profesores cuanto antes.Los tiempos dependerán, sobre todo, de las listas. "En FP o en materias como matemáticas o informática podríamos tener problemas", auguró.

Donde se espera "total normalidad" es en las actividades extraescolares. La presidenta de la Asociación de Empresas y Entidades Gestoras de Actividades Extraescolares de Aragón, Meritxell Laborda, confió en que los padres sigan llevando a sus hijos a pesar del repunte de casos.

Otra cosa será la incidencia que tengan las cuarentenas y los positivos, principal "incertidumbre" de cara a la vuelta al trabajo.