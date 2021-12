El Perte del coche eléctrico abre "muchas posibilidades" para el sector en Aragón, según la DGA

"Juntos, el fabricante de coches, Stellantis, y proveedores tenemos muchas posibilidades de recibir ayudas del Perte", aseguró ayer Benito Tesier, presidente del clúster de la automoción de Aragón (CAAR), tras conocer la publicación este martes de las bases del primer proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica del vehículo eléctrico (Perte) dotado con 2.975 millones de fondos europeos (1.425 en préstamos y 1.550 en subvenciones).

"El proyecto en el que ha trabajado Aragón se basa en priorizar la electrificación de la fabricación de vehículos y dinamizar que todo el sector pueda adaptar sus medios productivos a esta tecnología", recordó. "Aragón tiene bastantes opciones", dijo, en referencia al plan Mov&Elec presentado en marzo de este año que contempla inversiones de 1.075 millones vinculados a los nuevos vehículos que fabrique la planta de Stellantis en Figueruelas, de los que 310 millones los aportaría el parque de proveedores del automóvil ubicados en Aragón.

Unas inversiones que se sumarían a los entre 220 y 230 millones que aportaría Stellantis, anunciados por el presidente aragonés Javier Lambán, en noviembre de 2020, para electrificar también la línea 1 de la planta de Figueruelas, que actualmente produce el Opel Crossland y el Citroën C3 Aircross. Así, la factoría zaragozana sería capaz de producir «no solo vehículos de pequeña gama (como el Corsa) sino también de media y alta", entre los que se rumorea podría estar la nueva versión eléctrica del Peugeot 208.

"Anfac y Sernauto llevamos mucho tiempo luchando porque el Perte de automoción tenga en cuenta a toda la industria del sector y no solo a los grandes fabricantes", destacó Tesier, nombrado recientemente vicepresidente de Sernauto. Las bases publicadas este martes hacen eso más posible que los borradores anteriores, añadió.

De cualquier forma, recordaron desde el departamento de Economía de la DGA, que Aragón sea una de las comunidades perceptoras del Perte dependerá en gran medida de las empresas. Son ellas quienes tienen que presentar las solicitudes para optar a las ayudas, que se otorgarán por concurrencia competitiva.

Sin embargo, destacaron las mismas fuentes, "Aragón tiene muchas posibilidades gracias al gran peso de la automoción y las múltiples potencialidades para liderar la electromovilidad en España". Entre ellas, el Ejecutivo autonómico destacó "la ubicación estratégica de la región al ser el epicentro del 80% de la producción automovilística nacional en un radio de menos de 350 km; el potencial logístico y la intermodalidad; así como el fuerte despliegue en producción de energía renovable; y el capital humano cualificado con centros de formación e investigación de alto nivel, además de una importante planta fabricante del grupo Stellantis y una industria auxiliar plenamente involucrada con la I+D".

En cualquier caso, aún es pronto para saber si Aragón parte como favorita o no en este Perte ya que lo publicado en el BOE son las bases y falta que salga la convocatoria en la que se establecerán los plazos para solicitar las ayudas, que en todo caso, no podrán superar los 90 días hábiles desde la fecha de publicación. Tanto desde el CAAR como desde el Ejecutivo autonómico insistieron en que el Perte no es exclusivamente para la instalación de una fábrica de baterías sino que también financiará la fabricación de equipos originales y de ensamblaje, así como de otros componentes esenciales para el vehículo eléctrico.

"Frente a anteriores borradores del Perte, las bases publicadas no limitan las ayudas a proyectos vinculados a la producción de baterías sino que las amplían al de otros componentes necesarios para el coche eléctrico", manifestó Juan José Arcéiz, secretario general de UGT FICA Aragón. "Parece que tenemos más opciones", si bien, avisó, no había podido leerse al completo las bases.