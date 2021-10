El grupo aragonés Sesé, en el proyecto de la nueva fábrica de baterías de Seat

La compañía aragonesa Sesé, especializada en soluciones logísticas para la industria, forma parte del grupo de empresas con las que cuenta el fabricante de automóviles Seat para su factoría de baterías de coches eléctricos, iniciativa que confía que tendrá apoyos europeos para su lanzamiento. La filial española de Volkswagen espera que una parte destacada del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), cuya convocatoria se publicará antes de fin de año, vaya a esa planta de baterías, en la que podrán participar unas 15 empresas más.

Alfonso Sancha, vicepresidente ejecutivo de Compras de Seat y responsable del proyecto ‘Futuref: Fast Forward’, apuntó al diario ‘Cinco Días’ que la factoría de baterías movilizaría «miles de millones de euros» y avanzó que una quincena de compañías se han adherido al proyecto, según publicó ayer el rotativo económico. Fuentes de Seat precisaron que no se ha determinado con exactitud el número y la identidad de las empresas que podrían participar finalmente, pero la idea es que se involucren compañías de distintos sectores de actividad, tamaño y procedencia. El grupo Sesé, señalaron, es una firma con la que trabajan desde hace años y con la que cuentan como proveedora de servicios logísticos.

Desde la compañía aragonesa se indicó que todavía es pronto para decir qué papel va a tener cada una de las empresas adheridas al proyecto de la fábrica de baterías de Seat, aunque su especialización como operador logístico apunta a esa función. «Una vez asignado y determinado el proyecto es cuando cada una de las empresas veremos cuál puede ser el mejor encaje y alcance de nuestras respectivas aportaciones», aseveraron.

La ubicación de la factoría

El grupo Volkswagen comunicó el pasado mes de julio que pretende instalar en España su tercera gran fábrica de baterías tras las anunciadas para Alemania y Suecia, si bien no ha indicado dónde estará ubicada. Con fábricas de automóviles en Martorell (la de Seat) y Navarra (de la marca Volkswagen), todo indica que no estará muy lejos de esas dos instalaciones. Por esa razón y por el poderoso ecosistema del automóvil existente en Aragón, Zaragoza sería una candidata idónea. El Gobierno autonómico, con el presidente Javier Lambán al frente, se ha implicado de lleno para favorecer la adjudicación. La ministra de Industria, Reyes Maroto, que en su día declaró que el proyecto podría estar «cerca» de la planta de Martorell, lo que llevó a muchos a interpretar que estaría en Barcelona, tuvo que matizar después sus palabras señalando que Zaragoza no está lejos de la factoría catalana de Seat. En todo caso, recalcó que la decisión final sería empresarial.

Desde la filial de Volkswagen se recordó ayer la disposición de la compañía de que la factoría de baterías que pueda instalar en España sea utilizada también por otros fabricantes. No parece ser ese el caso del grupo Stellantis, en el que está integrada la planta de Opel España en Figueruelas, ya que la compañía surgida de la integración de PSA y Fiat Chrysler tiene en marcha ya proyectos para tres instalaciones, ubicadas en Alemania, Francia e Italia.

Según anunció el mes de marzo pasado la ministra Reyes Maroto, el proyecto de fábrica de baterías que lidera Seat será público-privado y en él participará también la compañía eléctrica Iberdrola, nombre al que se sumó después el de la operadora de telecomunicaciones Telefónica, mientras se cuenta asimismo con la integración de varias firmas que forman parte del parque de proveedores de la filial de Volkswagen en Martorell. El Perte del automóvil prevé canalizar hasta 24.000 millones de euros en tres años.