La DGA deja sin adjudicar 75 de los 141 millones del plan de ayudas por la covid

El Gobierno de Aragón ha dejado sin adjudicar más de la mitad de las ayudas estatales dirigidas a los sectores afectados por la covid pese a haber hecho ya dos convocatorias. Hasta 75 de los 141 millones de euros anunciados se han quedado en las arcas públicas sin repartir, lo que representa un 53%. Con este magro balance, el Ejecutivo autonómico aspira ahora a no tener que devolver el dinero y ha solicitado al Gobierno central poder hacer otra convocatoria con condiciones más laxas que permitan acceder a un mayor número de empresarios y autónomos.

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publicó ayer el resultado de la segunda convocatoria, una ‘repesca’ pensada para adjudicar 84,2 de los 94 que quedaron sin distribuir en la primera (10 millones se reservaron como remanente para atender posibles reclamaciones). Finalmente se distribuyeron 15,7 millones que, sumados a los alrededor de 3 millones en recursos atendidos de la primera convocatoria hacen un total de 19. Por tanto, solo se ha llegado a conceder 66 de los 141 millones, que han beneficiado a 5.345 empresas, que recibirán hasta 200.000 euros para compensar sus pérdidas por las restricciones de la pandemia.

La Consejería de Hacienda reiteró su propuesta para no devolver el dinero y repartirlo a través de una nueva convocatoria. De hecho, la próxima semana está prevista una reunión con representantes de la hostelería para buscar alternativas. Fuentes de la DGA recordaron que el presidente, Javier Lambán, ya exigió el miércoles la necesidad de mantener ese fondo para desarrollar otros planes de ayudas "en condiciones más asequibles", dado que las que estableció el Gobierno de España "han dejado fuera a industriales que lo necesitaban".

El consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, ha enviado sendas cartas a las ministras de Hacienda y Economía para oficializar la petición de utilizar los 75 millones sobrantes. Lambán reconoció a los medios de comunicación que la petición que trasladó a Pedro Sánchez en la conferencia de presidentes no obtuvo respuesta.

Críticas del PP

El PP tachó de "fracaso" y "escándalo" que se vaya a devolver el dinero y dijo que esto demuestra "la incapacidad de Lambán". "Es incomprensible e injustificable que estos fondos se dejen perder. Ese dinero es de los hosteleros, de los pequeños empresarios que lo están pasando mal", afirmó la portavoz adjunta en las Cortes, Mar Vaquero, que expresó su "preocupación" por la próxima gestión de los fondos europeos tras esta "irresponsabilidad".

Frente a las críticas, el cuatripartito replicó que desde el primer momento se advirtió de las dificultades de repartir el dinero con las condiciones impuestas desde Madrid y subrayó que el grado de ejecución es muy similar en el resto de las comunidades autónomas. Por ejemplo, en Andalucía, donde gobierna el PP, se alcanza el 49,9%. Y en Extremadura, con el PSOE, se ha quedado en un 50,2%.

Al margen de este plan estatal de ayudas, el Gobierno de Aragón ultima los trámites para resolver su convocatoria de 50 millones la hostelería, en colaboración con diputaciones y ayuntamientos. La concejal de Economía de Zaragoza, Carmen Herrarte, cargó de nuevo contra la Consejería de Industria por el retraso en la firma del convenio con la capital, dado que hay discrepancias con algunas de sus cláusulas.

"No quieren firmar, quieren que Zaragoza se quede fuera", afirmó. Avisó de que el Ayuntamiento "no se va a ahorrar" la cantidad que le corresponde (3,4 millones). "Aunque nuestra primera opción es firmar con la DGA, si no lo conseguimos trabajaremos para apoyar al sector", concluyó Herrarte.