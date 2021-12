Rituales aragoneses y no tan aragoneses que dan suerte en la Lotería de Navidad

El miércoles 22 de diciembre está a la vuelta de la esquina y la inversión lotera de los aragoneses anda a buen recaudo, en copas de cristal, carpetas o cajas de madera, para que no se pierda ningún décimo o participación. La confianza en la suerte mantiene la ilusión en todos los que se han jugado algún euro en el sorteo, pero las posibilidades de recibir un premio grande son muy pequeñas. El asunto es puro azar, pero jugar a la lotería es una de las actividades que más manías o rituales despierta en la gente. Una ganadora australiana de la loto declaró haber conseguido un premio después de encender una vela verde, comer luego un trozo de chocolate negro y decir luego ‘tengo suerte’ antes de comprar su boleto de lotería.

La Lotería de Navidad y las supersticiones

Las supersticiones y manías no tienen fin, desde recoger el décimo con la mano izquierda a guardarlo doblado del revés, llevar amuletos en la mano al adquirir el billete o pasarlo por la barriga de una embarazada, aunque también sirve la joroba, el número de creencias no muy racionales que hay con este tema es amplio. Aparte de eso, la religiosidad también entra en juego, normalmente mezclada con ritos que no tienen que ver mucho con los evangélicos.

Rituales para atraer la suerte para el Gordo de Navidad

Una de esas figuras a las que se le pide ayuda para que te toque la lotería es el arcángel Uriel, que representa la prosperidad, la riqueza y de la abundancia divina. Su nombre significa ‘la llama de Dios’. También se invoca mucho a San Pancracio, mártir juvenil en el siglo III y patrón de los comerciantes, a quien se dedican oraciones para que el dinero llegue. Ya cumple con los loteros, porque nunca les faltan los clientes en estas fechas; además, en Zaragoza hay una imagen suya a la que mucha gente se acerca para pedirle esa fortuna monetaria: la que está en la iglesia de San Nicolás, en la Rebolería. También se le reza para conseguir empleo, una vía más continuada para conseguir dinero, aunque sea en raciones más pequeñas.

San Patricio, las velas verdes y el trébol

Lo de invocar a San Patricio es una costumbre más irlandesa que aragonesa, pero tiene eco en esta tierra y mezcla rituales mágicos con tradiciones devotas. El trébol de cuatro hojas también tiene algo que decir aquí; hay un rito de la suerte que consiste en encender cuatro velas verdes, recortar cuatro corazones verdes de cartulina escribiendo las palabras esperanza, fe, amor y suerte (una palabra en cada corazón) y un triangulito de cartón en el que se escribe ‘San Patricio, por favor concédeme mis deseos’. Luego, en los corazones, se escribe un deseo relacionado con la esperanza, repitiendo la jaculatoria ‘San Patricio, por favor concédeme este deseo de esperanza’; otro deseo relacionado con la fe en el correspondiente corazón de cartulina, lo mismo con el de amor e igualmente con la suerte.

Una vez hecho esto, se forma el trébol poniendo las puntas de los corazones juntos en la punta del triángulo; se pegan para que la figura quede como cuatro hojas y un tallo, y se derrama con cuidado un poco de cera de una de las velas en el centro del trébol, repitiendo lo siguiente: "Con esta cera sello mi hechizo, todo lo que pido llegará, con beneficios para todos y con daño para nadie. Que así sea". Luego se guarda el trébol en un lugar especial hasta el día del sorteo.

El nudo místico

El nudo místico es un símbolo que parte de una creencia de origen oriental que tiene forma de nudo de ocho en bucle; en la India representa la diosa de la riqueza, mientras que en el feng shui tiene forma de serpiente que se muerde la cola. Significa la suerte interminable, la prosperidad y la abundancia. Mucha gente lleva este amuleto en forma de joya o pulsera, o lo tiene en un cuadro colgado en la pared de casa. La creencia popular asociada a este símbolo aconseja también que se meta un nudo místico entre los billetes de la cartera o entre los propios décimos de lotería.

Otras formas de buscar la suerte: la tronca de Navidad

Es una tradición muy aragonesa, más popular en el Alto Aragón, y además de invocar a la suerte es típica de la época navideña. Se coge un trozo de madera grande que bendice el más pequeño de la casa con vino. Luego se enciende, y la llama tiene que durar desde Nochebuena hasta el día de Reyes para proteger a todos los integrantes de la casa.

