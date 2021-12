Los Infanticos del Pilar llevan sus villancicos a la sede de Ibercaja

Los Infanticos del Pilar han ofrecido este viernes su tradicional Concierto de Navidad junto al belén de la Oficina Principal de Ibercaja, en Zaragoza. Decenas de personas han acudido a la sede de plaza Paraíso para escuchar un año más el repertorio navideño. Algunos de los empleados del banco tampoco se han querido perder la actuación por lo que se han asomado a las galerías para disfrutar de los temas de Navidad.

El concierto de la escolanía de los Infanticos de Nuestra Señora del Pilar es ya una tradición navideña que se celebra desde el año 1990. Dirigidos por José María Berdejo, director de música de las catedrales de Zaragoza y compositor, los infantes del Pilar han interpretado un programa compuesto por villancicos y temas propios del repertorio clásico de la Navidad.

Entre ellos se encuentran: 'Puer natus in Bhetleem', canto gregoriano; 'Resonet in Laudibus', gregoriano; 'Veni Redemptor Gentium', gregoriano, S.Ambrosio; 'Venid pastorcillos', popular; 'Yo soy un pastorcito', popular; 'Canción de cuna', F.Shubert; 'Din Dón, llegó la Navidad', popular; 'Ay del chiquirritín', popular; 'El Tamborilero', tradicional; 'Noche de Paz', F.Gruber; 'Adeste Fideles', tradicional, y 'Oh Blanca Navidad', tradicional.